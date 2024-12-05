В Крымске открыли памятный знак участникам СВО

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Знаменательное событие прошло в Крымске в рамках празднования Дня народного единства – открытие памятного знака участникам специальной военной операции. Он расположен на улице Пролетарской, рядом с памятником жителям Крымского района, выполнявшим интернациональный воинский долг.

«На памятнике нет имен нынешних героев и это глубоко символично, - подчеркнул депутат Государственной Думы Иван Демченко. - Конечно, все мы должны знать и помнить о подвигах каждого бойца. Но, как и в годы Великой Отечественной войны, мы отдаем дань памяти всем участникам боевых действий, монумент посвящен их обобщенному героизму, символу несокрушимой воли и любви к Родине.»

- Уверен, память каждого героя СВО будет увековечена на мемориальных досках, стелах, таких мемориалах по всей стране. Сегодня же от нас требуется обеспечить им надежный тыл и всестороннюю поддержку. Вместе мы одержим долгожданную Победу! - обратил внимание политик.