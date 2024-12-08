В Краснодарском крае открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО героя

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В школе № 10 поселка Голубая Нива Славянского района открыли мемориальную доску в честь погибшего на специальной военной операции выпускника Ильи Волкова. Об этом на встрече с избирателями сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

В торжественной церемонии приняли участие педагоги и учащиеся школы, глава сельского поселения, представители казачества, ветераны и представители общественных организаций, жители поселка, перечислил депутат.

Память героя почтили минутой молчания, затем к мемориалу возложили цветы.

Илья Волков родился в феврале 1982 года. В сентябре 2022 года был призван в вооруженные силы по частичной мобилизации. Погиб на территории Луганской народной республики. За мужество и самоотверженность на передовой награжден медалью "За отвагу" посмертно.