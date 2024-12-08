/Военные новости/

В Краснодарском крае открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО героя

В школе № 10 поселка Голубая Нива Славянского района открыли мемориальную доску в честь погибшего на специальной военной операции выпускника Ильи Волкова. Об этом на встрече с избирателями сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

 

В торжественной церемонии приняли участие педагоги и учащиеся школы, глава сельского поселения, представители казачества, ветераны и представители общественных организаций, жители поселка, перечислил депутат.

Память героя почтили минутой молчания, затем к мемориалу возложили цветы.

Илья Волков родился в феврале 1982 года. В сентябре 2022 года был призван в вооруженные силы по частичной мобилизации. Погиб на территории Луганской народной республики. За мужество и самоотверженность на передовой награжден медалью "За отвагу" посмертно.

Просмотров: 699 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Спортсмены с ОВЗ соревновались в силе на соревнованиях по пауэрлифтингу на заключительном этапе Спартакиады «Мир без границ»

В Краснодарском крае пресечена незаконная перевозка крупной партии оружия и боеприпасов

Через патриотическое воспитание детей можно влиять на родителей

Иван Демченко: снижение инфляции и ключевой ставки – приоритет для экономики России

Иван Демченко: поддержка малого бизнеса – стратегический приоритет для развития экономики