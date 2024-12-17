Присяга призывников

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На базе учебного центра Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю 14 декабря 2024 г. приняли присягу призывники-пограничники. Возможность служить в рядах защитников рубежей страны молодым людям предоставил Президент страны – Владимир Путин.

Минувшей зимой он подписал соответствующий закон.

Без «пограничной строевой» в праздничный торжественный день никуда. Её исполнение в день присяги – демонстрация командирам и родственникам военнослужащих, слаженности молодого коллектива. Сейчас на базе учебного центра Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю проходят обучение наши земляки, прошедшие по медицинским показателям и индивидуально – психологическим качествам.

После окончанию так называемого «курса молодого бойца» основная часть призывников продолжат службу в Краснодарском крае на границе с Республикой Абхазией. Подготовка продлится три месяца, после чего солдаты отправятся в подразделения, занимающиеся охраной границы России. Отбор был довольно жестким: старались набирать юношей подготовленных, интеллектуально и физически развитых.

Новобранцыговорят, что поступить на службу для них – большая удача.