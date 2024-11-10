Офис врача общей практики откроют в станице Холмской

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Новый офис врача общей практики готовится к приему пациентов по улице Степной в станице Холмской. Он строится в рамках краевой государственной программы "Развитие здравоохранение" – на это из регионального бюджета выделено более 70 млн рублей. Об этом в телеграм-канале сообщает депутат Государственной Думы Иван Демченко..

Станичники могут получить здесь консультацию врача, пройти вакцинацию, диспансеризацию и профилактический осмотр, обследование организма. Современное высокоточное медицинское оборудование, которым будет оснащен новый офис, позволит получить медицинскую помощь по самым высоким стандартам. К слову, это уже второй офис врача общей практики в Холмском сельском поселении.

"Благодаря инициированному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту "Здоровье" и региональным программам развития здравоохранения помощь врачей сегодня доступна всем жителям Кубани независимо от места их проживания", - подчеркнул депутат Госдумы Иван Демченко.