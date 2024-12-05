Вирус Коксаки: что это такое?

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Энтеровирус распространяется по России — вспышки уже в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Как распознать, чем лечить, на что рассчитывать детям и взрослым и, главное, надо ли так уж бояться вируса Коксаки?

Сначала ноября, как сообщают СМИ, в детсадах и школах Московской, Владимирской областей и Краснодарского края наблюдается вспышка вируса Коксаки — инфекцию подхватывают целые группы и классы. Есть предположения, что подъем заболеваемости может быть связан с российскими туристами, возвращающимися с турецких курортов, где зафиксированы вспышки инфекционного заболевания, похожего на то, что вызывается вирусом Коксаки. Рост этой инфекции отмечается в последние месяцы не только в Турции, но и в других странах Средиземноморья.

Давайте разберемся, что это за вирус, каковы симптомы вызываемого им заболевания, чем оно может грозить, как от него защититься, и есть ли причины для паники.



Что такое вирус Коксаки, почему он так называется и как им можно заразиться?



Правильнее говорить не вирус, а вирусы — существует несколько родственных групп энтеровирусов Коксаки, разделяемых на три основных вида — A,B, и C. Энтеровирусы — самые распространенные человеческие патогены, они отлично размножаются в желудочно-кишечном тракте и чаще всего передаются фекально-оральным путем, то есть через немытые руки, загрязненную пищу и воду.

Причем очень часто источником энтеровирусной инфекции становится именно вода, особенно стоячая, в которой вирусы процветают и могут сохраняться очень долго. Именно поэтому вспышки энтеровирусных инфекций часто происходят летом, во время массового купания в прудах, озерах и бассейнах.

Но подхватить инфекцию, вызванную вирусами Коксаки, можно и воздушно-капельным путем при тесном контакте с заболевшим — в семье, в детсадовской группе, в школьном классе, и так далее.

Свое название вирусы Коксаки получили в честь одноименного городка в штате Нью-Йорк, где в конце 1940-х годов из фекалий местных жителей были впервые выделены штаммы ранее неизвестных патогенов.



Кто болеет?



Чаще всего вирусы Коксаки поражают детей в возрасте до 10 лет — и болеют они тяжелее, с более выраженными симптомами, чем взрослые, поскольку у них пока нет иммунной защиты от инфекции. Взрослые болеют редко, поскольку они уже познакомились с этими патогенами в детстве и у них выработались антитела. Кроме того, многие взрослые люди переносят инфекцию бессимптомно, поэтому чем старше человек, тем выше у него уровень естественного иммунитета к вирусам Коксаки.



Каковы симптомы и осложнения заболевания?



Инкубационный период, то есть промежуток между заражением и появлением симптомов, длится несколько дней. Тяжесть болезни зависит от множества факторов, в первую очередь от возраста и степени иммунной защиты пациента, и типа вируса Коксаки, которым он заразился. Заболевание может протекать бессимптомно или сравнительно легко, а может достаточно тяжело.

Как правило, у пациента наблюдается высокая температура, насморк, кашель, диарея, рвота, слабость, головная боль, боль в горле и мышцах. Такая картина сохраняется три, четыре или пять дней, после чего на коже рук, ног, груди, лица появляются высыпания. Кроме того, на слизистой рта и глотки появляется характерная пузырьковая сыпь (герпетическая ангина).

Симптомы полностью проходят сами собой за одну-две недели, и наступает выздоровление.

В некоторых случаях у пациентов может развиться энтеровирусный везикулярный стоматит (синдром «нога-рука-рот»), когда болезненная пузырьковая сыпь появляется не только во рту и горле, но и на ладонях и подошвах ног.

При более тяжелом течении болезни вирус может вызвать серозный менингит. Чаще всего это осложнение встречается у детей. Такие симптомы, как сильная головная боль, многократная рвота, светобоязнь, проявляются уже на первые-вторые сутки после подъема высокой температуры. Несмотря на серьезные симптомы, болезнь у детей проходит, чаще всего, без последствий.

В самых тяжелых, но очень редких случаях заражение вирусами Коксаки может привести к поражению головного мозга (менингоэнцефалиту) и поражению сердечной мышцы (миокардиту).

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/doctor/n632773633.html