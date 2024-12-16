Алкоголь – г*лимое пойло, а не предмет роскоши

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Алкоголь надо давить психологически. Рассказывать о вреде алкоголя. Есть множество прекрасных примеров, которые показывают, что алкоголь – это зло.

Но делать так, чтобы он дорожал, ни в коем случае нельзя, потому что тогда алкоголь будет восприниматься как предмет роскоши, а не как просто какое-то "г*лимое пойло". Так блогер Стас "Ай, как просто!" Васильев объяснил, почему он против повышения цен на спиртное.

"Алкоголь надо давить психологически. Рассказывать о вреде алкоголя. Есть множество прекрасных примеров, которые показывают, что алкоголь — это зло. Но делать так, чтобы он дорожал, ни в коем случае нельзя, потому что тогда алкоголь будет восприниматься как предмет роскоши, а не как просто какое-то галимое пойло. Делайте дешевый алкоголь, чтобы он был в магазинах, просто делайте его максимально непритягательным. То есть я здесь категорически против повышения цен. Нужно, чтобы они были адекватными. Потому что, если человек решил выпить, пусть пьет хотя бы что-то, что соответствует стандартам качества", — сказал он.

Источник: радио Sputnik