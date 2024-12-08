Иван Демченко: снижение инфляции и ключевой ставки – приоритет для экономики России

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Депутат Государственной Думы Иван Демченко прокомментировал ситуацию с ключевой ставкой в России. На днях председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки возможно только в 2025 году, при условии отсутствия новых экономических шоков.

Иван Демченко подчеркнул, что депутаты готовы активно содействовать этому процессу, ведь снижение ключевой ставки напрямую связано с доступностью кредитов, привлечением инвестиций и поддержкой бизнеса.

– Нам необходимо принять все возможные меры для остановки роста инфляции. Мы обращаемся к Правительству и министрам: нужно работать сообща, чтобы стабилизировать цены и обеспечить экономическую устойчивость. Это наш долг перед гражданами России. Именно так задачи ставит Президент страны, – отметил Иван Демченко.

По его словам, высокие процентные ставки серьезно сказываются на развитии бизнеса и промышленности. Дорогие кредиты и уменьшение потока инвестиций тормозят рост предприятий, что может негативно отразиться на экономике в целом.

– Создание условий для роста промышленности, расширения бизнеса и увеличения рабочих мест – наша ключевая задача. Стабильная экономика – это уверенность каждого россиянина в завтрашнем дне, – добавил депутат.

Иван Демченко заверил, что депутаты продолжат взаимодействие с Правительством и профильными структурами, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию и обеспечить благоприятные условия для развития страны.