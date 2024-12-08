Упрощен процесс получения выплаты почетным донорам

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Ежегодная денежная выплата почетным донорам будет установлена автоматически – для этого нужно будет только дать согласие на использование банковских реквизитов на портале "Госуслуги". Соответствующие изменения, упростившие получение выплаты, приняты Государственной Думой. Об этом в телегрем-канале сообщил депутат Иван Демченко.

Ранее выплата начислялась по заявлению гражданина, уточнил парламентарий.

Статус "Почетный донор" и соответствующий нагрудный знак получают доноры, сдавшие кровь и ее компоненты 40 и более раз. Для них предусмотрены ряд льгот – ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, внеочередное оказание медицинских услуг, получение путевок на санаторно-курортное лечение и ежегодная денежная выплата, которая индексируется и в этом году составляет 17324 рубля.