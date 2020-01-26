Капитальный ремонт в Лысогорском тоннеле вступает в активную фазу

/Транспорт/

В Лысогорском железнодорожном тоннеле, расположенном в Туапсинском районе Краснодарского края, началась активная фаза капитального ремонта.

За последние сутки на объекте выполнен демонтаж рельсов, которые были погружены в специальные вагоны и вывезены из тоннеля. Вместо них здесь уложат новый путь по так называемой технологии LVT(Low Vibration Track), позволяющей снизить вибрацию и динамическое воздействии на своды тоннеля.

Работы на данном объекте были начаты 14 января. На подготовительном этапе здесь выполнено обустройство автодорог, строительных площадок и бытовых помещений. В тоннель уже завезены все необходимые материалы, включая 120 тонн арматуры и более 12 тыс. блоков LVT.

Как отметил, начальник службы заказчика Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры Ваграм Саргсян, капитальный ремонт ведется строго в соответствии с графиком. Ежесуточно осуществляется контроль за его соблюдением. В настоящее время на объекте постоянно трудятся более 100 специалистов строительно-монтажного треста «Стройиндустрия» – филиала АО «РЖДстрой» (дочернее предприятие ОАО «РЖД»). В ближайшие 18 дней им предстоит демонтировать более 6 тыс. железобетонных шпал и начать подготовку основания для устройства выравнивающего слоя.

Технология замены жесткого основания пути на безбалластную конструкцию с упругим основанием LVT в отечественной практике реализуется впервые, что усложняет процесс проведения работ.

Полностью завершить капитальный ремонт планируется 21 апреля.

Отметим, что 3-километровый Лысогорский тоннель, построенный в 1978 году, нуждался в ремонтных работах. Износ сооружения был вызван электро-химической коррозией, обусловленной, в свою очередь, сложными горно-геологическими условиями расположения.

Использование технологии LVT позволит обеспечить эксплуатацию тоннеля в течение более продолжительного времени. Кроме того, такой путь практически не требует текущего содержания. Ко всем компонентам обеспечен легкий доступ, если в случае выхода из строя потребуется замена отдельных компонентов.

Наряду с этим повысится уровень комфорта пассажиров, так как будет обеспечена плавность хода, увеличена скорость движения поездов и, следовательно, сократиться время в пути.

Впервые в России эта технология была применена на железнодорожной инфраструктуре при реконструкции в преддверии Зимней Олимпиады двух тоннелей в Сочи. Затем ее использовали в рамках капитального ремонта Гойтхского и Хадыженского тоннелей. За 6 лет эксплуатации данных конструкций на СКЖД по показаниям вагона-путеизмерителя не зафиксировано никаких отклонений.

Напомним, что в связи с проведением капитального ремонта Лысогорского тоннеля с 14 января расписание движения поездов на Сочинском направлении претерпело серьезные изменения.

Поезда дальнего следования в сторону Черноморского побережья начали курсировать в обход направления Горячий Ключ – Туапсе.

Источник: пресс-служба СКЖД