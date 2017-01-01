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Экстренная новость

С Новым годом!

С Новым годом!

Дорогие друзья, редакция сайта "Муниципальная новостная лента" искренне поздравляет всех с Новым 2017-м годом! 

Анонс событий

В Геледжике 1 января пройдет антиалкогольный забег

Отметить Новый год можно разными способами, например, стать участником забега. 

Происшествия

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Пьяный водитель джипа протаранил троллейбус в Краснодаре

Пьяный водитель джипа протаранил троллейбус в Краснодаре

В Краснодаре на улице Аверкиева сгорела иномарка

В Краснодаре на улице Аверкиева сгорела иномарка

В Сочи из-за аварии без воды остались 4,5 тыс. человек

В Хостинском районе Сочи 31 декабря на водоводе произошла авария.

Криминал

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В Краснодарском аэропорту задержали иностранца с поддельными документами

В аэропорту Краснодара пограничники задержали 23-летнего молодого человека из Армении. У него обнаружены поддельные документы.
В Новороссийске задержан продавец поддельного алкоголя

В Новороссийске задержан продавец поддельного алкоголя

В Абинске будут судить администратора и кассира игрового зала

В Абинске будут судить администратора и кассира игрового зала

Общество

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В честь Магомеда Нурбагандова назовут улицу в Краснодаре

В честь Магомеда Нурбагандова назовут улицу в Краснодаре

«Мегафон» будет брать плату за молчание

«Мегафон» будет брать плату за молчание

За что мы ненавидим 2016 год

Скажем прямо, 2016 год был ужасным. Умирали великие люди, террористы атаковали Европу и США, гражданская война в Сирии так и не закончилась, Россия оказалась замешана в самом громком допинговом

Транспорт

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В Москве задержали пять авиарейсов в Краснодар и один в Сочи

В Москве задержали пять авиарейсов в Краснодар и один в Сочи

Новая "Ласточка" Ростов - Новороссийск

«Ласточкой» из Ростова-на-Дону в Новороссийск можно будет отправиться с 3 января. 
В Новороссийске большегрузы начали пропускать на перевал

В Новороссийске большегрузы начали пропускать на перевал

Официальные новости

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На Кубани создана еще одна особо охраняемая природная территория

На Кубани создана еще одна особо охраняемая природная территория

Россияне теперь могут платить налоги за других

Россияне теперь могут платить налоги за других

Более 300 казаков из Кубани призваны на службу в воинские части ЮВО в ходе призывной кампании «Осень-2016»

В Краснодарском крае завершилась осенняя призывная кампания, в ходе которой в войска Южного, Западного и Центрального военных округов отправлено свыше 7 тыс. новобранцев.

Здоровье

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В новогодние праздники изменится график работы краснодарских поликлиник

В новогодние праздники изменится график работы краснодарских поликлиник

Как борются с похмельем в разных странах мира?

«У человека с похмелья все нервы навыпуск», — говорил Веничка. Поэтому обойдемся без рецептов вроде чая из зеленых муравьев и томатного сока с глазом овцы, а приглядимся лучше к бухлеру и контрпиву.
Правительство РФ утвердило список жизненно важных лекарств на 2017 год

Правительство РФ утвердило список жизненно важных лекарств на 2017 год

Образование

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Ученые составили самую большую карту неба

Ученые составили самую большую карту неба

2016 год продлится на секунду дольше

2016 год продлится на секунду дольше

К Земле приблизятся две кометы

К Земле приблизятся две кометы

Спорт и туризм

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У фигуристки Аделины Сотниковой могут забрать золотую медаль сочинской олимпиады

У фигуристки Аделины Сотниковой могут забрать золотую медаль сочинской олимпиады

Волонтерскую программу ЧМ-2018 назвали самой масштабной в истории ФИФА

Волонтерскую программу ЧМ-2018 назвали самой масштабной в истории ФИФА

Медведев проведет совещание в Сочи по использованию олимпийских объектов

Медведев проведет совещание в Сочи по использованию олимпийских объектов

Культура

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В Сочи открылась выставка редких снимков диких животных и растений Кавказа

В Сочи открылась выставка редких снимков диких животных и растений Кавказа

Дед Мороз руками ребят из реабилитационного центра «Юнга»

Дед Мороз руками ребят из реабилитационного центра «Юнга»

История новогодних праздников...

История новогодних праздников...

В России

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Боец Расул Мирзаев, осужденный за убийство по неосторожности, госпитализирован после нападения в Москве

Трое неизвестных избили и ранили из травматического пистолета бойца смешанного стиля Расула Мирзаева на юге Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.
В 2017 году в РФ не будут выдавать электронные паспорта

В 2017 году в РФ не будут выдавать электронные паспорта

Чиновникам запретили пользоваться иностранными сервисами. В том числе «Яндексом»

Чиновникам запретили пользоваться иностранными сервисами. В том числе «Яндексом»

В мире

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Трамп похвалил Путина за решение не высылать американских дипломатов

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным» решение президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на подобные санкции со стороны США.

«Российских хакеров» обвинили в попытке взлома американских электросетей

Компания Burlington Electric Department, поставляющая электричество в город Берлингтон, штат Вермонт, объявила об обнаружении на одном из своих компьютеров вредоносного кода, связанного с российскими

Украина подготовила иск против РФ о нарушении договора о дружбе

Украина подготовила иск в международный суд против России о нарушении договора о дружбе, заявил замминистра иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью агентству "Укринформ".

Поздравляем

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Уважаемые жители и гости г. Новороссийска!

Приближаются самые волшебные праздники Новый год и Рождество Христово! По традиции эти дни принято проводить в кругу родных, близких и друзей!
Поздравляем с Днем Рождения!

Поздравляем с Днем Рождения!

С Юбилеем!

С Юбилеем!

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Что хотят женщины на Новый год?

Что хотят женщины на Новый год?

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В честь Магомеда Нурбагандова назовут улицу в Краснодаре

Пьяный водитель джипа протаранил троллейбус в Краснодаре

В Москве задержали пять авиарейсов в Краснодар и один в Сочи

В Краснодаре на улице Аверкиева сгорела иномарка

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