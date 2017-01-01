Экстренная новость

С Новым годом!
Дорогие друзья, редакция сайта "Муниципальная новостная лента" искренне поздравляет всех с Новым 2017-м годом!
В Геледжике 1 января пройдет антиалкогольный забег
Отметить Новый год можно разными способами, например, стать участником забега.
В Сочи из-за аварии без воды остались 4,5 тыс. человек
В Хостинском районе Сочи 31 декабря на водоводе произошла авария.
В Краснодарском аэропорту задержали иностранца с поддельными документами
В аэропорту Краснодара пограничники задержали 23-летнего молодого человека из Армении. У него обнаружены поддельные документы.
За что мы ненавидим 2016 год
Скажем прямо, 2016 год был ужасным. Умирали великие люди, террористы атаковали Европу и США, гражданская война в Сирии так и не закончилась, Россия оказалась замешана в самом громком допинговом
В Москве задержали пять авиарейсов в Краснодар и один в Сочи
В Москве задержали пять авиарейсов в Краснодар и один в Сочи
Новая "Ласточка" Ростов - Новороссийск
«Ласточкой» из Ростова-на-Дону в Новороссийск можно будет отправиться с 3 января.
Более 300 казаков из Кубани призваны на службу в воинские части ЮВО в ходе призывной кампании «Осень-2016»
В Краснодарском крае завершилась осенняя призывная кампания, в ходе которой в войска Южного, Западного и Центрального военных округов отправлено свыше 7 тыс. новобранцев.
Как борются с похмельем в разных странах мира?
«У человека с похмелья все нервы навыпуск», — говорил Веничка. Поэтому обойдемся без рецептов вроде чая из зеленых муравьев и томатного сока с глазом овцы, а приглядимся лучше к бухлеру и контрпиву.
Боец Расул Мирзаев, осужденный за убийство по неосторожности, госпитализирован после нападения в Москве
Трое неизвестных избили и ранили из травматического пистолета бойца смешанного стиля Расула Мирзаева на юге Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.
Трамп похвалил Путина за решение не высылать американских дипломатов
Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным» решение президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на подобные санкции со стороны США.
«Российских хакеров» обвинили в попытке взлома американских электросетей
Компания Burlington Electric Department, поставляющая электричество в город Берлингтон, штат Вермонт, объявила об обнаружении на одном из своих компьютеров вредоносного кода, связанного с российскими
Украина подготовила иск против РФ о нарушении договора о дружбе
Украина подготовила иск в международный суд против России о нарушении договора о дружбе, заявил замминистра иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью агентству "Укринформ".
Уважаемые жители и гости г. Новороссийска!
Приближаются самые волшебные праздники Новый год и Рождество Христово! По традиции эти дни принято проводить в кругу родных, близких и друзей!