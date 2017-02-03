Экстренная новость

Недельный прогноз от ГО и ЧС
На 3-4 февраля: по Краснодарскому краю: 03.02 - в отдельных пунктах слабые осадки, 04.02 - в большинстве районов осадки преимущественно в виде дождя. В ночные и утренние часы местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер 03.02 юго-западный, западный 3-8 м/с, 04.02 южный, юго-западный 5-10 м/с местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 03.02 -1...-6°, 04.02 +1...-4° местами 03 и 04.02 в северных и восточных половинах до -8...-10°; днем 03.02 0...+5°, 04.02 +2...+7° местами 03 и 04.02 в южной половине до +8...+10°. На Черноморском побережье: ночью 03 и 04.02 +2...+7°; днем 03.02
В Кабардино-Балкарии 8 человек из цыганской семьи отравились угарным газом
В городе Майском в Кабардино-Балкарии 6 детей в возрасте от 6 месяцев до 16 лет и двое взрослых отравились угарным газом.
Троих жителей Кубани будут судить за убийство знакомого
Краснодарский следственный отдел на транспорте в феврале завершил расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в убийстве и укрывательстве преступления.
На Ставрополье задержали члена банды вымогателей из Краснодара
В Ставропольском крае в феврале задержала 25-летнего жителя Пятигорска, который был объявлен в федеральный розыск полицией Краснодара.
Каждый второй гражданин РФ не смог получить госуслугу онлайн
В январе 2017 года РОЦИТ провел опрос о пользовании порталом и основных проблемах, с которыми сталкиваются люди при работе с сайтом и приложением госуслуг. Число пользователей сервиса приятно
На Кубани размер ежемесячного взноса на капремонт остается прежним
В 2017 году в Краснодарском крае размер ежемесячного взноса на капремонт меняться не будет.
Кубань получит 147 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов
Краснодарский край в этом году получит из федерального бюджета более 147 млн рублей на улучшение жилищных условий ветеранов.
Керченская переправа возобновила работу, прерванную из-за тумана
На Керченской переправе 5 февраля паромы возобновили работу, прерванную из-за неблагоприятных погодных условий.
Аксенов уволил главного строителя Крыма за срыв ФЦП
Глава Крыма Сергей Аксенов уволил начальника службы капитального строительства республики Ивана Пойду за срыв федеральной целевой программы.
Надо ли закаляться?
Закаливание — это распространенное в советское время понятие: считалось, что, если обливаться холодной водой и любыми другими способами подвергать себя экстремальным температурам, это будет
На борьбу с ВИЧ в России в 2017 году выделили около 20 млрд рублей
Правительство РФ в этом году выделило 19,78 млрд рублей на противодействие распространению ВИЧ-инфекции в стране.
Жители Краснодара могут сообщить о некомпетентности медработников
Каждый житель краевой столицы может оценить качество оказания услуг различными медицинскими организациями.
Железнодорожники провели урок безопасности для краснодарских школьников
Урок безопасности для учащихся школы №30, организованный представителями Краснодарской дистанции пути и линейного управления МВД России на транспорте, состоялся в районе пешеходного перехода 1622 км,
Кубанскому ученому присудили золотую медаль Европалаты
Золотую медаль и диплом Европейской научно-промышленной палаты присудили кубанскому ученому, доктору экономических наук, профессору кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового
Сочинский центр «Сириус» запустил конкурс изобретений среди школьников
В Сочи в феврале образовательный центр «Сириус» открыл прием заявок на конкурс среди учеников восьмых-десятых классов.
«Новороссийск - город в военной шинели»
В рамках месячника оборонно-массовой работы в социально-реабилитационном центре «Юнга» 3 февраля состоялась информационная беседа «Новороссийск - город в военной шинели» о тяготах Великой
Жириновский объявил об участии в президентских выборах. Явлинский начал предвыборную кампанию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что намерен участвовать в выборах главы российского государства в 2018 году.
За время президентства Трампа в США появилось 227 тысяч рабочих мест
Первый отчет министерства труда США при Дональде Трампе выявил резкий рост числа рабочих мест: в январе в несельскохозяйственных отраслях американской экономики их стало на 227 тысяч больше.
Задержанные в Австрии чеченцы оказались «беженцами, участвовавшими в криминальных разборках»
Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка объявил, что 16 из 22 выходцев из Чечни, задержанных в Вене 3 февраля, получили статус беженцев. Еще четверо ожидали рассмотрения запроса, двоим было
День победы в Сталинградской битве в 1943 году
2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от