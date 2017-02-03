Экстренная новость

На 3-4 февраля: по Краснодарскому краю: 03.02 - в отдельных пунктах слабые осадки, 04.02 - в большинстве районов осадки преимущественно в виде дождя. В ночные и утренние часы местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер 03.02 юго-западный, западный 3-8 м/с, 04.02 южный, юго-западный 5-10 м/с местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 03.02 -1...-6°, 04.02 +1...-4° местами 03 и 04.02 в северных и восточных половинах до -8...-10°; днем 03.02 0...+5°, 04.02 +2...+7° местами 03 и 04.02 в южной половине до +8...+10°. На Черноморском побережье: ночью 03 и 04.02 +2...+7°; днем 03.02