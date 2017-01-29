Экстренная новость

Волейболистки краснодарского «Динамо» бойкотируют матч ЧР в Казани
Волейболистки «Динамо» (Краснодар) 29 января бойкотировали матч 15-го тура чемпионата России с казанским «Динамо». Таким образом волейболистки решили привлечь внимание к финансовым проблемам клуба — зарплату им не платят с начала сезона. Краснодарской команде засчитали техническое поражение 3:0 (25:0, 25:0, 25:0).
Широкая Масленица в Новороссийске
Отмечать Масленицу в Абрау-Дюрсо стало доброй традицией не только для местных жителей, но и для гостей со всех уголков Черноморского побережья. В этом году 26 февраля Абрау-Дюрсо приглашает взрослых
В Дагестане из плена вербовщика освободили 16-летнюю школьницу
Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по освобождению 16-летней школьницы из Нижегородской области, которая находилась в плену у вербовщика в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в
Автомобиль жителя Курганинска воры отвезли в пункт приема металла
Кубанские полицейские по горячим следам раскрыли кражу автомобиля, которую совершили с помощью эвакуатора.
Краснодарец угнал машину, чтобы поехать на дачу к родителям
В Краснодаре в январе задержали 19-летнего парня, который угнал автомобиль.
Общественная палата начала собирать обращения по необоснованным изъятиям детей из семей
В ОП РФ открылась горячая линия по вопросам необоснованных изъятий детей из семьи. Обращения будут обрабатывать специально сформированные группы экспертов.
Управление ГИБДД Новороссийска обращает внимание!
Уважаемые родители! С начала года количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних увеличилось. Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийску обращают
Краевые онкологи проведут прием в Абинском районе
Профилактическая акция состоится в субботу, 28 января, в центральной районной больнице Абинска.
В Ленинградском районе появился передвижной флюорограф
В Ленинградском районе в январе появился мобильный флюорограф.
Бывший начальник министра образования станет ее заместителем
Начальник управления общественных проектов администрации президента Павел Зенькович станет заместителем министра образования, сообщает пресс-служба министерства.
84 года назад состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии
Трудно предсказать ход развития цивилизации, если бы Адольф Гитлер не стал канцлером Германии. Но, бесспорно, это одна из самых темных фигур в истории человечества.
Полицейские взяли штурмом «музей Новороссии»
Полицейские взяли штурмом «музей Новороссии» в Санкт-Петербурге. Там скрывались участники массовой драки на улице Декабристов, которая произошла в ночь на 28 января.
Ошибка экипажа стала приоритетной версией в расследовании крушения Ту-154 в Сочи
После расшифровки черных ящиков рухнувшего в Черное море Ту-154 ошибка экипажа осталась единственной предполагаемой причиной авиакатастрофы.
Международный день эскимо
24 января отмечается «сладкий» праздник – Международный день эскимо. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат
20 января - День Республики Крым
Республика Крым расположена на большей части полуострова Крым, который расположен в северной части Чёрного моря. У Республики есть и собственная символика — герб и флаг. Столица Республики Крым —