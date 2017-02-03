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Экстренная новость

Недельный прогноз от ГО и ЧС

На 3-4 февраля: по Краснодарскому краю: 03.02 - в отдельных пунктах слабые осадки, 04.02 - в большинстве районов осадки преимущественно в виде дождя. В ночные и утренние часы местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер 03.02 юго-западный, западный 3-8 м/с, 04.02 южный, юго-западный 5-10 м/с местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 03.02 -1...-6°, 04.02 +1...-4° местами 03 и 04.02 в северных и восточных половинах до -8...-10°; днем 03.02 0...+5°, 04.02 +2...+7° местами 03 и 04.02 в южной половине до +8...+10°. На Черноморском побережье: ночью 03 и 04.02 +2...+7°; днем 03.02

Анонс событий

В горах Сочи пройдет карнавал BoogelWoogel

В горах Сочи пройдет карнавал BoogelWoogel

Происшествия

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Мать с двумя детьми украла из гипермаркета 15 килограммов мяса и детские игрушки

Охранники одного из краснодарских магазинов задержали уроженку Амурской области, которая несколько часов прятала в сумке краденый товар.
В Белореченске пикап въехал в витрину супермаркета

В Белореченске пикап въехал в витрину супермаркета

В Анапе при пожаре погиб мужчина

В правоохранительные органы Анапы вечером 2 февраля 2017 года поступило сообщение о возгорании одной из квартир по улице Солнечной. При тушении пожара в помещении было обнаружено тело 62-летнего

Криминал

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В Белоглинском районе мужчина продал полицейским наркотики

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что 38-летний мужчина купил в интернет-магазине синтетический наркотик, после чего расфасовал порошок по пакетика и решил продать.

На Кубани у иностранца нашли более 400 граммов героина

В Северском районе в феврале полицейские задержали приезжего, у которого изъяли более 400 г героина.

В Кореновском районе женщину убили поленом

В Кореновском районе в январе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в нанесении тяжких травм своей сожительнице, от которых она скончалась.

Общество

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Кубань получит 147 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов

Краснодарский край в этом году получит из федерального бюджета более 147 млн рублей на улучшение жилищных условий ветеранов.

Введение соцнормы на электроэнергии коснется не более 15% кубанцев

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко 3 февраля сообщил, что введение социальной нормы на потребление электроэнергии коснется не более 15% населения региона.

Как выбрать хорошую строительную фирму

Хорошо известно, что ремонт в квартире, делается не на один и не на два года — тем более, если речь идет о комплексной отделке помещений, подразумевающей переустройство или перепланировку. То,

Транспорт

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В России тариф в системе «Платон» вырастет вдвое с 15 апреля

В России тариф в системе «Платон» вырастет вдвое с 15 апреля

В Новороссийске произошло ДТП на Анапском шоссе

В городе Новороссийске вечером 3 февраля произошло ДТП на Анапском шоссе.

Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе

Проект строительства объекта будет представлен на инвестфоруме в Сочи.

Официальные новости

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Аксенов уволил главного строителя Крыма за срыв ФЦП

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил начальника службы капитального строительства республики Ивана Пойду за срыв федеральной целевой программы.
Врио главы Апшеронского района назначили Романа Германа

Врио главы Апшеронского района назначили Романа Германа

В Славянском районе заместитель руководителя следственного отдела СКР по краю принял участие в семинаре-совещании

В Славянском районе заместитель руководителя следственного отдела СКР по краю принял участие в семинаре-совещании

Здоровье

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Жители Краснодара могут сообщить о некомпетентности медработников

Каждый житель краевой столицы может оценить качество оказания услуг различными медицинскими организациями.

На Кубани пройдет акция по раннему диагностированию онкозаболеваний

В Краснодарском крае 4 февраля стартует акция по раннему диагностированию онкологических заболеваний.

В НАСА выяснили, что год жизни в космосе омолодил клетки Скотта Келли

Ученые из НАСА подвели первые итоги эксперимента по наблюдениям за здоровьем Скотта Келли, прожившего на борту МКС более года, и его брата Марка Келли, жившего в это время в схожих условиях на Земле,

Образование

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Кубанскому ученому присудили золотую медаль Европалаты

Золотую медаль и диплом Европейской научно-промышленной палаты присудили кубанскому ученому, доктору экономических наук, профессору кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового

Сочинский центр «Сириус» запустил конкурс изобретений среди школьников

В Сочи в феврале образовательный центр «Сириус» открыл прием заявок на конкурс среди учеников восьмых-десятых классов.

В Армавире родители задержали неизвестного с ножом, проникшего в школу

Бездомный мужчина проник в школу через вход у столовой, когда там разгружали продукты. Поскольку сотрудники охраны учебного заведения уже закончили смену, задержать хулигана было некому. Дети

Спорт и туризм

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Хакеры раскрыли переписку МОК и Макларена по делу о допинге в российском спорте

Хакеры раскрыли переписку МОК и Макларена по делу о допинге в российском спорте

В Краснодаре стартовали открытые краевые соревнования по плаванию

В Краснодаре 3 февраля начались открытые краевые соревнования по плаванию на призы двукратного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Любови Русановой.
Волейболистки «Динамо Краснодар» обыграли «Заречье-Одинцово»

Волейболистки «Динамо Краснодар» обыграли «Заречье-Одинцово»

Культура

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В Краснодаре в кино покажут спектакль «Венецианский купец»

В Краснодаре в кино покажут спектакль «Венецианский купец»

Участники традиционного фотоконкурса Президентской библиотеки «Взгляд иностранца – 2016» ярко раскрыли тему «Кино – это правда»

Участники традиционного фотоконкурса Президентской библиотеки «Взгляд иностранца – 2016» ярко раскрыли тему «Кино – это правда»

Новороссийский оркестр "Юнга" выступит на фестивале "Барабаны мира" в Сочи

Новороссийский оркестр "Юнга" выступит на фестивале "Барабаны мира" в Сочи

В России

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Скидки на алкоголь могут исчезнуть с российских прилавков

В Госдуме готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции.

Суд отправил ребенка в центр содержания несовершеннолетних за ложный донос

Суд города Энгельса Саратовской области поместил на десять суток в Центр для несовершеннолетних правонарушителей мальчика 2004 года рождения, совершившего ложный донос.

Google заплатит штраф

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила составление протокола против американской Google на 21 февраля, после этого приступит к рассмотрению дела за неисполнение предписания

В мире

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Россия ограничит ввоз говядины из Беларуси

Россия запрещает поставки говядины из Минской области Белоруссии с 6 февраля. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

В Беларуси ввели налог на грибы и ягоды

На нововведение в сфере дополнительных поборов с беларусов обратил внимание Александр Татаринцев, в прошлом генеральный директор ОАО "Джем-банк".
США ослабили санкции в отношении ФСБ России

США ослабили санкции в отношении ФСБ России

Поздравляем

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С днем рождения!

С днем рождения!

День победы в Сталинградской битве в 1943 году

2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от
В Сочи соревнованиями отметят Всероссийский день зимних видов спорта

В Сочи соревнованиями отметят Всероссийский день зимних видов спорта

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В Новороссийске прошла Всероссийская акция «Бескозырка»

В Новороссийске прошла Всероссийская акция «Бескозырка»

Последние новости

Мать с двумя детьми украла из гипермаркета 15 килограммов мяса и детские игрушки

Скидки на алкоголь могут исчезнуть с российских прилавков

В Белоглинском районе мужчина продал полицейским наркотики

Жители Краснодара могут сообщить о некомпетентности медработников

В Новороссийске прошла Всероссийская акция «Бескозырка»

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