Экстренная новость

Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 17 января: по Краснодарскому краю: местами осадки, в ночные и вечерние часы местами туман, гололед, налипание мокрого снега. Видимость в осадках 500-1000 м. Ветер В, СВ ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с местами порывы днем до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°, местами по юго-восточным предгорьям до -8°; днем 2-7° тепла.