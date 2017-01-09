Экстренная новость

В Новороссийске глава города-героя представил новых заместителей
В понедельник на аппаратном заседании глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко сообщил о первых изменениях в команде. Первым заместителем назначен Виктор Цыбань. Он будет курировать вопросы торговли, малого бизнеса, инвестиционной политики.
Краснодарец зарезал друга в машине
44-летний краснодарец в первый день нового года решил, не посоветовавшись с женой, пригласить домой своего 39-летнего приятеля сразу же после праздничной ночи.
На Азовском море столкнулись два катера, есть пострадавшие
В Азовском море 9 января столкнулись два маломерных судна. Инцидент произошел в море в 15 километрах от берега.
Жители Новороссийска стали участниками погони за пьяным водителем
Жители города Новороссийска проявили активную гражданскую позицию.
В Анапе троих мужчин задержали в момент вскрытия платежного терминала
В Анапе в январе полицейские задержали троих подозреваемых в краже платежного терминала.
В Армавире директор предприятия не заплатил работникам 5 миллионов
В Армавире возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации по подозрению в невыплате заработной платы.
В станице Фонталовская прекращена подача воды
Незначительнная авария произлшла на разводящих водопроводных сетях филиала ООО «Югводоканал».
В Анапе в новогодние праздники потушено пять пожаров
За первую неделю наступившего года произошло 5 пожаров. Три из них – по причине короткого замыкания. Пожаров и загораний в результате применения пиротехнических изделий в новогодние праздники не
По новому закону о беспилотниках в России придётся регистрировать детские игрушки
Эксперты президентской программы развития технологий призывают срочно внести поправки.
О поддержке малого и среднего предпринимательства
В целях повышения эффективности использования средств федерального бюджета на господдержку малого и среднего предпринимательства исключена необходимость проведения конкурсного отбора субъектов
Медведев подписал документ об изменении предоставления оплаты ЖКУ
Медведев подписал постановление об изменениях в порядке предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Михаил Абрамян исключен из партии «Коммунисты России»
Секретарь кубанского отделения политической партии «Коммунисты России» Михаил Абрамян, отвечавший за пропагандистскую работу и взаимодействие со СМИ, исключен из партии и выведен из руководящих
На индюшатниках „Евродона“ завершено уничтожение поголовья
Как уже сообщалось, под Новый год был выявлен птичий грипп на двух площадках ООО "Евродон". Специалисты областной ветеринарной лаборатории и федерального центра охраны здоровья животных подтвердили
Вместе готовимся к ЕГЭ
Раз в месяц, начиная с января, команда SELF-TEST.RU приглашает всех начать совместную подготовку к ЕГЭ по русскому языку, истории, биологии и химии, а также к ОГЭ по химии.
Кобзон о поездке Панайотова на "Евровидение" в Киев: посылать парня на растерзание американским марионеткам – большая ошибка
Народный артист СССР Иосиф Кобзон считает, что Россия должна проигнорировать песенный международный конкурс "Евровидение - 2017" и не посылать своего участника в Киев. В поддержку своего тезиса
Курильщикам продлят рабочий день на несколько часов
В Минздраве предлагают предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на перекуры. Такое предложение содержится в
В РФ предложили навсегда запретить продажу табака родившимся после 2014 года
В Министерстве здравоохранения РФ подготовили концепцию, которая предполагает запрет на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже.
Неожиданное предсказание: Далай-лама XIV сделал серьезный прогноз на тему будущего президентства Трампа
Тибетский духовный наставник Далай-лама XIV полагает, что вместе с приходом Дональда Трампа на должность главы Соединенных Штатов воцарится мир во многих уголках планеты.
Немецкая спецслужба заподозрила россиян в хакерской атаке на ОБСЕ
Федеральная служба защиты конституции Германии (немецкая спецслужба) заявила о возможной причастности российских хакеров к атаке на компьютерные системы Организации по безопасности и сотрудничеству в