Экстренная новость

Первое видео из Мурманской области, где лавина накрыла туристов: спасатели откапывают из сугробов тела жертв
В воскресенье, 22 января 2017 года в Хибинах сошла лавина. Сообщается, что в нее попала группа из 11 туристов, которая не зарегистрировалась у спасателей. По предварительной информации, три человека оказались под снегом.
Обсуждаем Лесной кодекс
25 января в 11:00 в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) состоятся общественные слушания «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка
В Краснодаре после двойного ДТП водитель легковушки впал в кому
В Краснодаре 25 января произошло ДТП, в котором пострадали двое и один человек погиб.
В Армавире мужчина украл автомобиль с помощью такси
По версии правоохранителей, 36-летний местный житель ночью нанял такси и отбуксировал транспортное средство своего знакомого на территорию своего домовладения.
Уралец незаконно получал пенсию на Кубани
Почти десять лет водил за нос Пенсионный фонд РФ житель Полевского Виталий Ю. 68-летний уралец умудрился оформить пенсию сразу в трех регионах страны и заработал на старости более 746 тысяч рублей.
Бывшего главу села Северского района осудят за взятку
Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Новодмитриевского сельского поселения Северского района, подозреваемого в
Временное прекращение подачи воды в пос. Приморский
«Югводоканал»устраняет повреждения центрального водовода.
При Совете общественных объединений Краснодара создали комитет по казачеству
В краснодарском Консультативном совете общественных объединений 25 января создали комитет по делам казачества.
Путин призвал трудоустраивать одаренных выпускников в органы власти
Президент РФ Владимир Путин 25 января, выступая на заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова, призвал вузы работать со своими выпускниками вплоть до их трудоустройства.
Новороссийск получил десять новых автобусов
Все автобусу большой вместимости оснащены кондиционерами, видеокамерами для обеспечения безопасности, кассовыми аппаратами.
Жительница Кубани устроила дебош на борту самолета Стамбул — Краснодар
В аэропорту Краснодара 25 января с самолета, прилетевшего в Краснодар из Стамбула, сняли пассажирку, устроившую дебош.
Кубань получит 1 млрд рублей на развитие транспортной системы
Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 34 регионах.
В Краснодаре проведут капитальный ремонт 122 многоквартирных домов
Работа будет идти в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил заместитель главы города Евгений Зименко на совещании, которое сегодня прошло в
Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Анапе
В пятницу, 27 января 2017 года, с 12.00 до 14.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет
В Ленинградском районе появился передвижной флюорограф
В Ленинградском районе в январе появился мобильный флюорограф.
Правительство отказалось выделять дополнительные 17,5 миллиарда рублей в год на борьбу с ВИЧ
План реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ до 2020 года, направленный Минздравом РФ в правительство, не предусматривает выделение дополнительных денег на борьбу с вирусом. Об этом
Задания Всероссийской олимпиады школьников по экономике попали в интернет
На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике произошла утечка заданий.
В Краснодаре пройдет первая битва среди ученых Science Slam
В Краснодаре 16 февраля состоится первая интеллектуальная битва среди ученых Science Slam.
На развитие отрасли культуры на Кубани в 2017 году выделят 4 млрд рублей
В Краснодарском крае на развитие отрасли культуры в 2017 году планируют направить 4 млрд рублей.
Китай назвал сообщения о размещении баллистических ракет на границе с РФ «слухами из интернета»
Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что сообщения о размещении на границе с РФ мобильных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами Dongfeng-41 (DF-41) — не более чем «слухи,
В Турции будут судить семерых россиян за подготовку терактов
Семеро граждан России и двое турков предстали перед судом в Турции по делу о подготовке терактов с помощью моделей самолетов, сообщает в среду турецкое издание Hurriуet Daily News.
Международный день эскимо
24 января отмечается «сладкий» праздник – Международный день эскимо. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат
20 января - День Республики Крым
Республика Крым расположена на большей части полуострова Крым, который расположен в северной части Чёрного моря. У Республики есть и собственная символика — герб и флаг. Столица Республики Крым —