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Экстренная новость

Волейболистки краснодарского «Динамо» бойкотируют матч ЧР в Казани

Волейболистки «Динамо» (Краснодар) 29 января бойкотировали матч 15-го тура чемпионата России с казанским «Динамо». Таким образом волейболистки решили привлечь внимание к финансовым проблемам клуба — зарплату им не платят с начала сезона. Краснодарской команде засчитали техническое поражение 3:0 (25:0, 25:0, 25:0).

Анонс событий

Широкая Масленица в Новороссийске

Отмечать Масленицу в Абрау-Дюрсо стало доброй традицией не только для местных жителей, но и для гостей со всех уголков Черноморского побережья. В этом году 26 февраля Абрау-Дюрсо приглашает взрослых

Происшествия

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В Дагестане из плена вербовщика освободили 16-летнюю школьницу

Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по освобождению 16-летней школьницы из Нижегородской области, которая находилась в плену у вербовщика в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в
В Махачкале при взрыве на автозаправке пострадал мужчина

В Махачкале при взрыве на автозаправке пострадал мужчина

Автомобиль жителя Курганинска воры отвезли в пункт приема металла

Кубанские полицейские по горячим следам раскрыли кражу автомобиля, которую совершили с помощью эвакуатора.

Криминал

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В Хасавюрте в перестрелке ликвидировали трех боевиков

В Хасавюрте в перестрелке ликвидировали трех боевиков

Краснодарец угнал машину, чтобы поехать на дачу к родителям

В Краснодаре в январе задержали 19-летнего парня, который угнал автомобиль.
На Дону полиция изъяла почти 1,5 тонны контрафактной красной икры

На Дону полиция изъяла почти 1,5 тонны контрафактной красной икры

Общество

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В Тихорецком районе начали охоту на шакалов

В Тихорецком районе начали охоту на шакалов

Общественная палата начала собирать обращения по необоснованным изъятиям детей из семей

В ОП РФ открылась горячая линия по вопросам необоснованных изъятий детей из семьи. Обращения будут обрабатывать специально сформированные группы экспертов.
15 февраля глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей о ЕГЭ-2017

15 февраля глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей о ЕГЭ-2017

Транспорт

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В РФ ускорили строительство железной дороги в обход Украины

В РФ ускорили строительство железной дороги в обход Украины

В Сочи аэропорт из-за тумана и снега перестал принимать самолеты

В Сочи аэропорт из-за тумана и снега перестал принимать самолеты

Управление ГИБДД Новороссийска обращает внимание!

Уважаемые родители! С начала года количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних увеличилось. Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийску обращают

Официальные новости

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На Кубани выработают меры по противодействию нелегальному обороту электрокабельной продукции

На Кубани выработают меры по противодействию нелегальному обороту электрокабельной продукции

В Хасавюрте ввели режим КТО

В Хасавюрте ввели режим КТО

Телефонный разговор Путина и Трампа завершился

Телефонный разговор Путина и Трампа завершился

Здоровье

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Краевые онкологи проведут прием в Абинском районе

Профилактическая акция состоится в субботу, 28 января, в центральной районной больнице Абинска.
На Кубани открыли более 200 кабинетов врачей общей практики

На Кубани открыли более 200 кабинетов врачей общей практики

В Ленинградском районе появился передвижной флюорограф

В Ленинградском районе в январе появился мобильный флюорограф.

Образование

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В России для девятиклассников введут экзамен по устной речи

В России для девятиклассников введут экзамен по устной речи

Аксенов предложил обязать выпускников вузов отрабатывать три года в регионе

Аксенов предложил обязать выпускников вузов отрабатывать три года в регионе

Бывший начальник министра образования станет ее заместителем

Начальник управления общественных проектов администрации президента Павел Зенькович станет заместителем министра образования, сообщает пресс-служба министерства.

Спорт и туризм

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В Госдуме предложили штрафовать катающихся по диким снежным склонам

В Госдуме предложили штрафовать катающихся по диким снежным склонам

Россияне завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию

Россияне завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию

Сергей Галицкий: «Академия движется в правильном направлении и будет продолжать развитие»

Сергей Галицкий: «Академия движется в правильном направлении и будет продолжать развитие»

Культура

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84 года назад состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии

Трудно предсказать ход развития цивилизации, если бы Адольф Гитлер не стал канцлером Германии. Но, бесспорно, это одна из самых темных фигур в истории человечества.
Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Рай» Андрея Кончаловского

Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Рай» Андрея Кончаловского

Антон Павлович Чехов глазами современников

Антон Павлович Чехов глазами современников

В России

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Госдума намерена сделать платным вход в природные парки России

Госдума намерена сделать платным вход в природные парки России

Полицейские взяли штурмом «музей Новороссии»

Полицейские взяли штурмом «музей Новороссии» в Санкт-Петербурге. Там скрывались участники массовой драки на улице Декабристов, которая произошла в ночь на 28 января.

Ошибка экипажа стала приоритетной версией в расследовании крушения Ту-154 в Сочи

После расшифровки черных ящиков рухнувшего в Черное море Ту-154 ошибка экипажа осталась единственной предполагаемой причиной авиакатастрофы.

В мире

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Президенты России и США решили объединиться для борьбы с международным терроризмом

Президенты России и США решили объединиться для борьбы с международным терроризмом

В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США

В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США

Долг Беларуси перед РФ за газ достиг 550 млн долларов

Долг Беларуси перед РФ за газ достиг 550 млн долларов

Поздравляем

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В России 25 января отмечают Татьянин день

В России 25 января отмечают Татьянин день

Международный день эскимо

24 января отмечается «сладкий» праздник – Международный день эскимо. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат

20 января - День Республики Крым

Республика Крым расположена на большей части полуострова Крым, который расположен в северной части Чёрного моря. У Республики есть и собственная символика — герб и флаг. Столица Республики Крым —

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Главное событие недели - Телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом, сообщает kremlin.ru.

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Главное событие недели - Телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом

84 года назад состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии

Волейболистки краснодарского «Динамо» бойкотируют матч ЧР в Казани

В Госдуме предложили штрафовать катающихся по диким снежным склонам

В Дагестане из плена вербовщика освободили 16-летнюю школьницу

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