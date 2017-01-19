Экстренная новость

Сергей Неверов рассказал о предстоящем съезде «Единой России»
В Москве 21-22 января состоится XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», на котором будут подведены итоги работы за пятилетний период и намечены цели, задачи и план работы. В работе съезда примет участие Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы ФС РФ по Туапсинскому 49 избирательному округу.
Заместитель руководителя СК по краю проведет прием граждан в Павловском районе
Во вторник, 24 января 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный
В Москве задержали уроженца Кубани, хранившего дома пулемет 1941 года
В Москве полицейские в январе нашли у уроженца Кубани пистолет-пулемет.
Кубанца посадили за попытку похитить ребенка, кражу ружья и убийство
В законную силу вступил приговор в отношении жителя Абинского района. Мужчина обвинялся в убийстве, краже оружия и похищении человека.
В Чечне мужа с женой обвинили в истязании детей
В Чечне в отношении супругов возбудили уголовное дело по истязанию детей.
Минтранс РФ предложил открыть рейсы в Каир
Минтранс РФ направил в правительство предложение по возобновлению регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром.
В Москве из-за погодных условий отменены десятки рейсов
В московских аэропортах вечером 21 января было отменено 35 рейсов, 37 задержано. Наибольшее количество рейсов — 29 — отменено в аэропорту Шереметьево.
МВД России по Краснодарскому краю подвело итоги работы за 2016 год
Расширенная коллегия ГУ МВД России по Краснодарскому краю прошла при участии главы администрации Краснодарского края В.И. Кондратьева, руководителей силовых ведомств Кубани, руководителей главка, а
На Кубани сформировали новый инженерно-саперный полк
В Краснодарском крае сформирован новый инженерно-саперный полк, который структурно вошел в состав 49 общевойсковой армии Южного военного округа.
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ
Премьер-министр Дмитрий Медведев в январе подписал правительственное постановление о расширении перечня наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров.
В Москве полицейские застрелили мужчину с гранатой. Он разыскивался за стрельбу в центре города
Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы мужчина был нейтрализован при задержании, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.
20 января - День Республики Крым
Республика Крым расположена на большей части полуострова Крым, который расположен в северной части Чёрного моря. У Республики есть и собственная символика — герб и флаг. Столица Республики Крым —
Крещение Господне (Святое Богоявление)
Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.
640 лет назад резиденцией Папы Римского становится Ватикан
Ни для кого не секрет, что одну из «веток» христианской религии — католическую церковь возглавляет Папа Римский. Священнослужитель, которого избрали папой, остается на этой должности до своей смерти