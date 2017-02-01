Экстренная новость

С 1 февраля МФЦ выдает и меняет паспорта и водительские удостоверения
Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», расширен. Услуги, предоставляемые по линии МВД России, теперь станут обязательными для всех МФЦ.
Президент России посетит Венгрию 2 февраля
Президент России Владимир Путин 2 февраля с рабочим визитом посетит Венгрию и встретится с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
"Компьютерная" госизмена в ФСБ
Следствие предъявило обвинение в госизмене руководителю отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву, сотруднику "Лаборатории
В Краснодаре пьяный работник СТО угнал иномарку клиентки и попал в ДТП
Краснодарские полицейские раскрыли угон иномарки еще до поступления заявления в дежурную часть.
В Краснодаре в трамвае подростки избили ровесника
В Краснодаре в январе в полицию обратился 16-летний парень и рассказал, что неизвестные избили его в трамвае.
В Новороссийске пресечена деятельность подпольного казино
Местные жители сообщили полицейским о нелегальном казино. После предварительной проверки была организована операция по задержанию.
Кондратьев предложил выпустить наградную медаль к 80-летию Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил выпустить наградную медаль к 80-летию региона.
Аналитики ожидают снижения цен в России в связи с укреплением рубля
Усиление рубля приводит к постепенному снижению инфляции, пишет агентство Bloomberg.
В Сочи стадо коров перегородило путь поезду «Ласточка»
В Сочи в январе стадо коров вышло на железнодорожные пути, из-за чего был вынужден остановиться электропоезд «Ласточка».
Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в семье
Совет Федерации одобрил на заседании в среду резонансный закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц, получивший в обществе название "закона о шлепках".
С долгами на выход
Вчера впервые состоялось публичное обсуждение резонансного законопроекта, позволяющего изымать единственное жилье у должников с долгом от 5% от стоимости недвижимости. Несмотря на то что против
Ученые расшифровали мысли полностью парализованных людей
Швейцарские нейрофизиологи создали новый нейрочип, позволяющий в буквальном смысле читать мысли людей, полностью парализованных после автомобильных катастроф или тяжелых болезней, говорится в статье,
В Краснодарском крае стартует акция по ранней диагностике онкозаболеваний
На Кубани около 120 тыс. мужчин и женщин, входящих в зону риска, осмотрят медики во время онкологических акций. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала заместитель министра
В Ростове следователи начали проверку из-за смерти ребенка после операции
В Ростове-на-Дону следователи начали проверку после смерти пятилетней девочки, которой накануне провели операцию
Более 20 тысяч школьников написали итоговое сочинение в дополнительный срок
Итоговое школьное сочинение в дополнительный срок написали более 20 тысяч человек, оно прошло в штатном режиме, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора.
Европейский университет, у которого по жалобе Милонова отзывали лицензию, стал лидером рейтинга Минобрнауки
Европейский университет занял лидирующие позиции по нескольким показателям мониторинга Минобрнауки. Об этом со ссылкой на аналитическую записку профессора факультета политических наук и социологии
В Краснодаре пройдет фестиваль классической музыки
В Краснодаре 8 февраля стартует фестиваль «Екатеринодарские музыкальные вечера».
Отнятые у московской семьи приемные дети появились в базе на усыновление
В банке детей, оставшихся без попечения родителей, при департаменте труда и социальной защиты Москвы появились анкеты детей, изъятых у московской семьи Дель. Информация об этом появилась в группе в
В Чите руководство детдома заподозрили в сокрытии аборта и попытки самоубийства воспитанниц
30 января 2017 года в следственное управление СКР по Забайкальскому краю поступило обращение Уполномоченного по правам ребёнка в Забайкальском крае о признаках противоправных деяний в Читинском
Норвежским депутатам отказали в российской визе
Российские власти отказали в визе членам делегации комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии, планировавшим посетить Москву в начале февраля.
Посол Великобритании на Украине призвала прекратить огонь в Авдеевке
Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф призвала прекратить кровопролитие в Авдеевке в Донбассе для оказания помощи мирному населению.
День победы в Сталинградской битве в 1943 году
2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от