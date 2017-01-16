Экстренная новость

На Черноморском побережье тепло, но возможны осадки...
Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 17 января: по Краснодарскому краю: местами осадки, в ночные и вечерние часы местами туман, гололед, налипание мокрого снега. Видимость в осадках 500-1000 м. Ветер В, СВ ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с местами порывы днем до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°, местами по юго-восточным предгорьям до -8°; днем 2-7° тепла.
Концерты этнической и джазовой музыки пройдут в рамках фестиваля Башмета в Сочи
Сочи примет X Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета.
В прокуратуру Дагестана направили 42 анонимных интервью о женском обрезании
Организация «Правовая инициатива» направила в прокуратуру Дагестана материалы о женском обрезании.
Экстренное предупреждение от МЧС по лавиноопасности в горах Краснодарского края с 16 по 17 января
По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 18:00 ч 16 января до 18:00 ч 17 января в горах Краснодарского края (кроме горных районов Сочи)
В теплицах Динского района задержано 37 незаконных мигрантов
При проведении рейдовых мероприятий сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю в одном из тепличных комплексов Динского района выявили 37 иностранных граждан из
В Красноармейском районе бывший сотрудник полиции признан виновным в получении взятки
Собранные Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела полиции (поселок Октябрьский) ОМВД
В Ессентуках школьницу оштрафовали на 50 тыс. рублей за экстремизм в соцсети
В Ессентуках суд вынес приговор несовершеннолетней девочке, которая оставила в соцсети комментарий экстремистского содержания.
В Новороссийске задержана наркоторговка из Самарской области
В рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, сотрудниками полиции задержана уроженка Самарской области,
Дискуссия о социально ориентированных НКО. Вопрос Русфонду
Вопрос Русфонду: Вышло Постановление Правительства РФ №1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания». Значит ли это, что теперь фандрайзинговые
Центр обслуживания потребителей Лабинского филиала Кубаньэнерго увеличил количество принятых обращений
В 2016 году в центры и пункты обслуживания потребителей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети обратилось 7350 потребителей, из них более пяти тысяч по телефону Call-центра. По
Верховный суд России разъяснил, когда можно ездить по «встречке»
Автомобилист, пойманный на встречке, дошел до Верховного суда России и добился отмены наказания за запрещенный маневр.
В реконструкцию железнодорожного пути на СКЖД в 2016 году вложено 2,2 млрд рублей
По итогам 2016 года инвестиции в реконструкцию железнодорожного пути на Северо-Кавказской железной дороге составили 2,2 млрд руб.
На Кубани начнут патрулировать все водоемы в населенных пунктах
Соответствующее поручение сегодня дал Вениамин Кондратьев главам муниципальных районов в ходе заседания комиссии администрации региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
Владимир Путин установил День войск нацгвардии
Отмечаться он будет 27 марта.
В Кавказском районе по инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия троих депутатов
О нарушении антикоррупционного законодательства стало известно в ходе прокурорской проверки.
На Кубани пошла на спад заболеваемость гриппом
По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне.
В перинатальном центре Адыгеи открыли отделение патологии новорожденных
В перинатальном центре Майкопской городской больницы открыли отделение патологии новорожденных, на эти цели было направлено 2,5 млн рублей.
Врач - истекающему кровью в приемном покое: Ой, ждите!
В Мариинской больнице прокомментировали скандальный ролик о равнодушии медиков.
На Кубани проходит Всероссийский форум лидеров школьного самоуправления
Более трехсот участников в возрасте от 13 до 16 лет из регионов России собрались в Туапсинском районе, в детском центре «Орленок». Краснодарский край представляют 58 школьников.
На Кубани пройдет ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант-2017»
В преддверии Дня российского студенчества юношам и девушкам, обучающимся в гражданских ВУЗах и ведомственных образовательных учреждениях Кубани представится уникальная возможность на деле
На Кубани после пожара в школе Захарченко проверят учреждения культуры
В учреждениях культуры Краснодарского края с 16 января пройдет внеплановая проверка на противопожарную безопасность.
Правительство в пять раз сократило расходы на антикризисный план
Новый вариант антикризисного плана на 2017 год, рассматриваемый в правительстве, предусматривает расходы в 107,5 миллиарда рублей.
Военнослужащие юга России в 2017 году примут участие в проведении более 10 международных учений
В Южном военном округе (ЮВО) на 2017 год спланировано участие в проведении более 10 совместных международных учений, как на территории Российской Федерации, так и за пределами страны.
Убийца посла РФ в Турции похоронен в безымянной могиле
Сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, убивший российского посла Андрея Карлова, похоронен в Анкаре на кладбище для неопознанных лиц, сообщило агентство Anadolu 16 января.
Украинский канал снял с эфира «Битву экстрасенсов» из-за людей в камуфляже
Украинский канал СТБ принял решение прекратить показ передачи «Битва экстрасенсов» российского производства в связи с тем, что в одном из выпусков были показаны люди в камуфляже. Об этом в своем
640 лет назад резиденцией Папы Римского становится Ватикан
Ни для кого не секрет, что одну из «веток» христианской религии — католическую церковь возглавляет Папа Римский. Священнослужитель, которого избрали папой, остается на этой должности до своей смерти
Старый Новый год
Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир.
Поступают поздравления от наших партнеров
В редакцию Ленты поступило поздравление от следственного управления по Краснодарскому краю. Ниже приводим текст: - Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации, ветераны отрасли!