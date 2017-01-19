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Экстренная новость

Сергей Неверов рассказал о предстоящем съезде «Единой России»

В Москве 21-22 января состоится XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», на котором будут подведены итоги работы за пятилетний период и намечены цели, задачи и план работы. В работе съезда примет участие Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы ФС РФ по Туапсинскому 49 избирательному округу.

Анонс событий

Заместитель руководителя СК по краю проведет прием граждан в Павловском районе

Во вторник, 24 января 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный

Происшествия

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В Туапсе сгорел старый мясокомбинат

В Туапсе сгорел старый мясокомбинат

На Ставрополье трое взрослых и двое детей отравились угарным газом

На Ставрополье трое взрослых и двое детей отравились угарным газом

В Москве задержали уроженца Кубани, хранившего дома пулемет 1941 года

В Москве полицейские в январе нашли у уроженца Кубани пистолет-пулемет.

Криминал

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В Дагестане в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

В Дагестане в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

Кубанца посадили за попытку похитить ребенка, кражу ружья и убийство

В законную силу вступил приговор в отношении жителя Абинского района. Мужчина обвинялся в убийстве, краже оружия и похищении человека.

В Чечне мужа с женой обвинили в истязании детей

В Чечне в отношении супругов возбудили уголовное дело по истязанию детей.

Общество

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В Ессентуках на реконструкцию «Нижних минеральных ванн» направят 700 млн рублей

В Ессентуках на реконструкцию «Нижних минеральных ванн» направят 700 млн рублей

На Кубани рассмотрят вопрос о возобновлении охоты на лебедей

На Кубани рассмотрят вопрос о возобновлении охоты на лебедей

Девочка из станицы Отрадненской победила на конкурсе в Финляндии

Девочка из станицы Отрадненской победила на конкурсе в Финляндии

Транспорт

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Минтранс РФ предложил открыть рейсы в Каир

Минтранс РФ направил в правительство предложение по возобновлению регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром.

В Москве из-за погодных условий отменены десятки рейсов

В московских аэропортах вечером 21 января было отменено 35 рейсов, 37 задержано. Наибольшее количество рейсов — 29 — отменено в аэропорту Шереметьево.
Пассажиры рейса Сочи — Москва украли из самолета спасательный жилет

Пассажиры рейса Сочи — Москва украли из самолета спасательный жилет

Официальные новости

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Кондратьев: надо привлекать к ответственности тех, кто дает работу нелегалам

Кондратьев: надо привлекать к ответственности тех, кто дает работу нелегалам

МВД России по Краснодарскому краю подвело итоги работы за 2016 год

Расширенная коллегия ГУ МВД России по Краснодарскому краю прошла при участии главы администрации Краснодарского края В.И. Кондратьева, руководителей силовых ведомств Кубани, руководителей главка, а

На Кубани сформировали новый инженерно-саперный полк

В Краснодарском крае сформирован новый инженерно-саперный полк, который структурно вошел в состав 49 общевойсковой армии Южного военного округа.

Здоровье

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Министр здравоохранения: россияне стали употреблять меньше алкоголя

Министр здравоохранения: россияне стали употреблять меньше алкоголя

Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ

Премьер-министр Дмитрий Медведев в январе подписал правительственное постановление о расширении перечня наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров.
На Кубани создадут комиссии для проверки санитарного состояния региона

На Кубани создадут комиссии для проверки санитарного состояния региона

Образование

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В Сочи опровергли подготовку обезьян к полёту на Марс

В Сочи опровергли подготовку обезьян к полёту на Марс

Специалисты из РФ предложили создать орбитальную систему освещения Земли

Специалисты из РФ предложили создать орбитальную систему освещения Земли

На Церере нашли инопланетные элементы

На Церере нашли инопланетные элементы

Спорт и туризм

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Ввод в строй стадиона "Фишт" в Сочи откладывается

Ввод в строй стадиона "Фишт" в Сочи откладывается

ГК «Кубань» в матче Кубка ЕГФ одержал победу над немецким «Лейпцигом»

ГК «Кубань» в матче Кубка ЕГФ одержал победу над немецким «Лейпцигом»

Фигуристка Липницкая в Сочи восстановится после травмы

Фигуристка Липницкая в Сочи восстановится после травмы

Культура

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Краснодарская арт-группа Recycle представит РФ на Венецианской биеннале

Краснодарская арт-группа Recycle представит РФ на Венецианской биеннале

Концерт Кубанского казачьего хора прошел в Мадриде

Концерт Кубанского казачьего хора прошел в Мадриде

О жизни и деятельности В. И. Ленина

О жизни и деятельности В. И. Ленина

В России

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Минфин призвал сократить объемы расчета наличными

Минфин призвал сократить объемы расчета наличными

Реальные пенсии три года будут снижаться

Реальные пенсии три года будут снижаться

В Москве полицейские застрелили мужчину с гранатой. Он разыскивался за стрельбу в центре города

Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы мужчина был нейтрализован при задержании, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.

В мире

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Бомбардировщики РФ нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

Бомбардировщики РФ нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

Из Словакии экстрадировали россиянина, избившего полицейских на Кубани

Из Словакии экстрадировали россиянина, избившего полицейских на Кубани

Отчаявшийся отец просил прохожих ударить его за $1,5 ради спасения сына

Отчаявшийся отец просил прохожих ударить его за $1,5 ради спасения сына

Поздравляем

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20 января - День Республики Крым

Республика Крым расположена на большей части полуострова Крым, который расположен в северной части Чёрного моря. У Республики есть и собственная символика — герб и флаг. Столица Республики Крым —

Крещение Господне (Святое Богоявление)

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.

640 лет назад резиденцией Папы Римского становится Ватикан

Ни для кого не секрет, что одну из «веток» христианской религии — католическую церковь возглавляет Папа Римский. Священнослужитель, которого избрали папой, остается на этой должности до своей смерти

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Весной правительство может остаться без Медведева: Путин наметил новый курс

Весной правительство может остаться без Медведева: Путин наметил новый курс

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В Москве из-за погодных условий отменены десятки рейсов

В Сочи опровергли подготовку обезьян к полёту на Марс

Ввод в строй стадиона "Фишт" в Сочи откладывается

ГК «Кубань» в матче Кубка ЕГФ одержал победу над немецким «Лейпцигом»

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