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Экстренная новость

С 1 февраля МФЦ выдает и меняет паспорта и водительские удостоверения

Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», расширен. Услуги, предоставляемые по линии МВД России, теперь станут обязательными для всех МФЦ.

Анонс событий

Президент России посетит Венгрию 2 февраля

Президент России Владимир Путин 2 февраля с рабочим визитом посетит Венгрию и встретится с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Происшествия

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"Компьютерная" госизмена в ФСБ

Следствие предъявило обвинение в госизмене руководителю отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву, сотруднику "Лаборатории

В Краснодаре пьяный работник СТО угнал иномарку клиентки и попал в ДТП

Краснодарские полицейские раскрыли угон иномарки еще до поступления заявления в дежурную часть.

В Краснодаре в трамвае подростки избили ровесника

В Краснодаре в январе в полицию обратился 16-летний парень и рассказал, что неизвестные избили его в трамвае.

Криминал

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В Краснодарском крае УФСБ перед Новым годом предотвратило теракт

В Краснодарском крае УФСБ перед Новым годом предотвратило теракт

В Новороссийске пресечена деятельность подпольного казино

Местные жители сообщили полицейским о нелегальном казино. После предварительной проверки была организована операция по задержанию.
В Апшеронском районе мужчина украл с фермы 11 баранов

В Апшеронском районе мужчина украл с фермы 11 баранов

Общество

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Кондратьев предложил выпустить наградную медаль к 80-летию Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил выпустить наградную медаль к 80-летию региона.
На Кубани запретили вылов рыбы в трех лиманах

На Кубани запретили вылов рыбы в трех лиманах

Аналитики ожидают снижения цен в России в связи с укреплением рубля

Усиление рубля приводит к постепенному снижению инфляции, пишет агентство Bloomberg.

Транспорт

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В Сочи стадо коров перегородило путь поезду «Ласточка»

В Сочи в январе стадо коров вышло на железнодорожные пути, из-за чего был вынужден остановиться электропоезд «Ласточка».
В Темрюкском районе предложили возобновить морское сообщение Тамань — Керчь

В Темрюкском районе предложили возобновить морское сообщение Тамань — Керчь

Студенты МГУ проведут трудовой семестр на стройплощадке моста в Крым

Студенты МГУ проведут трудовой семестр на стройплощадке моста в Крым

Официальные новости

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Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в семье

Совет Федерации одобрил на заседании в среду резонансный закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц, получивший в обществе название "закона о шлепках".

С долгами на выход

Вчера впервые состоялось публичное обсуждение резонансного законопроекта, позволяющего изымать единственное жилье у должников с долгом от 5% от стоимости недвижимости. Несмотря на то что против
Главу Апшеронского района уберут с должности

Главу Апшеронского района уберут с должности

Здоровье

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Ученые расшифровали мысли полностью парализованных людей

Швейцарские нейрофизиологи создали новый нейрочип, позволяющий в буквальном смысле читать мысли людей, полностью парализованных после автомобильных катастроф или тяжелых болезней, говорится в статье,

В Краснодарском крае стартует акция по ранней диагностике онкозаболеваний

На Кубани около 120 тыс. мужчин и женщин, входящих в зону риска, осмотрят медики во время онкологических акций. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала заместитель министра

В Ростове следователи начали проверку из-за смерти ребенка после операции

В Ростове-на-Дону следователи начали проверку после смерти пятилетней девочки, которой накануне провели операцию

Образование

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Более 20 тысяч школьников написали итоговое сочинение в дополнительный срок

Итоговое школьное сочинение в дополнительный срок написали более 20 тысяч человек, оно прошло в штатном режиме, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора.
Белореченским школьникам провели урок безопасности на льду

Белореченским школьникам провели урок безопасности на льду

Европейский университет, у которого по жалобе Милонова отзывали лицензию, стал лидером рейтинга Минобрнауки

Европейский университет занял лидирующие позиции по нескольким показателям мониторинга Минобрнауки. Об этом со ссылкой на аналитическую записку профессора факультета политических наук и социологии

Спорт и туризм

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ГК «Кубань» встретит ижевский «Университет»

ГК «Кубань» встретит ижевский «Университет»

CAS рассмотрит иски российских паралимпийцев 15 марта

CAS рассмотрит иски российских паралимпийцев 15 марта

ПБК «Локомотив-Кубань» уступил «Гран-Канарии»

ПБК «Локомотив-Кубань» уступил «Гран-Канарии»

Культура

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В Краснодаре пройдет фестиваль классической музыки

В Краснодаре 8 февраля стартует фестиваль «Екатеринодарские музыкальные вечера».
История создания Периодической таблицы химических элементов

История создания Периодической таблицы химических элементов

В Краснодаре откроется выставка живописи художника Юрия Пономоренко

В Краснодаре откроется выставка живописи художника Юрия Пономоренко

В России

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Отнятые у московской семьи приемные дети появились в базе на усыновление

В банке детей, оставшихся без попечения родителей, при департаменте труда и социальной защиты Москвы появились анкеты детей, изъятых у московской семьи Дель. Информация об этом появилась в группе в

В Чите руководство детдома заподозрили в сокрытии аборта и попытки самоубийства воспитанниц

30 января 2017 года в следственное управление СКР по Забайкальскому краю поступило обращение Уполномоченного по правам ребёнка в Забайкальском крае о признаках противоправных деяний в Читинском
Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста

Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста

В мире

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Норвежским депутатам отказали в российской визе

Российские власти отказали в визе членам делегации комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии, планировавшим посетить Москву в начале февраля.
Российская авиация доставила в Сирию 20,8 тонн продуктов от ООН

Российская авиация доставила в Сирию 20,8 тонн продуктов от ООН

Посол Великобритании на Украине призвала прекратить огонь в Авдеевке

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф призвала прекратить кровопролитие в Авдеевке в Донбассе для оказания помощи мирному населению.

Поздравляем

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День победы в Сталинградской битве в 1943 году

2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от
В Сочи соревнованиями отметят Всероссийский день зимних видов спорта

В Сочи соревнованиями отметят Всероссийский день зимних видов спорта

В России 25 января отмечают Татьянин день

В России 25 января отмечают Татьянин день

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После разговора с губернатором глава Апшеронского района подал в отставку

После разговора с губернатором глава Апшеронского района подал в отставку

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После разговора с губернатором глава Апшеронского района подал в отставку

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Отнятые у московской семьи приемные дети появились в базе на усыновление

В Чите руководство детдома заподозрили в сокрытии аборта и попытки самоубийства воспитанниц

Норвежским депутатам отказали в российской визе

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