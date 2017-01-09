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Экстренная новость

В Новороссийске глава города-героя представил новых заместителей

В понедельник на аппаратном заседании глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко сообщил о первых изменениях в команде. Первым заместителем назначен Виктор Цыбань. Он будет курировать вопросы торговли, малого бизнеса, инвестиционной политики.

Анонс событий

10 января в Новороссийске отключат свет и воду...

10 января в Новороссийске отключат свет и воду...

Происшествия

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Краснодарец зарезал друга в машине

44-летний краснодарец в первый день нового года решил, не посоветовавшись с женой, пригласить домой своего 39-летнего приятеля сразу же после праздничной ночи.

На Азовском море столкнулись два катера, есть пострадавшие

В Азовском море 9 января столкнулись два маломерных судна. Инцидент произошел в море в 15 километрах от берега.

Жители Новороссийска стали участниками погони за пьяным водителем

Жители города Новороссийска проявили активную гражданскую позицию. 

Криминал

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В Анапе троих мужчин задержали в момент вскрытия платежного терминала

В Анапе в январе полицейские задержали троих подозреваемых в краже платежного терминала.

В Армавире директор предприятия не заплатил работникам 5 миллионов

В Армавире возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации по подозрению в невыплате заработной платы.
На Кубани девушка заколола своего возлюбленного

На Кубани девушка заколола своего возлюбленного

Общество

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В станице Фонталовская прекращена подача воды

Незначительнная авария произлшла на разводящих водопроводных сетях филиала ООО «Югводоканал». 

В Анапе в новогодние праздники потушено пять пожаров

За первую неделю наступившего года произошло 5 пожаров. Три из них – по причине короткого замыкания. Пожаров и загораний в результате применения пиротехнических изделий в новогодние праздники не
В горах Кубани всё ещё лавиноопастно!

В горах Кубани всё ещё лавиноопастно!

Транспорт

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Boeing из Краснодара совершил экстренную посадку в московском аэропорту

Boeing из Краснодара совершил экстренную посадку в московском аэропорту

По новому закону о беспилотниках в России придётся регистрировать детские игрушки

Эксперты президентской программы развития технологий призывают срочно внести поправки.
Первый полет по маршруту Сочи - Берлин состоится в феврале

Первый полет по маршруту Сочи - Берлин состоится в феврале

Официальные новости

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О поддержке малого и среднего предпринимательства

В целях повышения эффективности использования средств федерального бюджета на господдержку малого и среднего предпринимательства исключена необходимость проведения конкурсного отбора субъектов

Медведев подписал документ об изменении предоставления оплаты ЖКУ

Медведев подписал постановление об изменениях в порядке предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Михаил Абрамян исключен из партии «Коммунисты России»

Секретарь кубанского отделения политической партии «Коммунисты России» Михаил Абрамян, отвечавший за пропагандистскую работу и взаимодействие со СМИ, исключен из партии и выведен из руководящих

Здоровье

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На индюшатниках „Евродона“ завершено уничтожение поголовья

Как уже сообщалось, под Новый год был выявлен птичий грипп на двух площадках ООО "Евродон". Специалисты областной ветеринарной лаборатории и федерального центра охраны здоровья животных подтвердили
В Славянском районе открыли новый офис врача общей практики

В Славянском районе открыли новый офис врача общей практики

Определена причина боязни пауков у человека

Определена причина боязни пауков у человека

Образование

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Вместе готовимся к ЕГЭ

Раз в месяц, начиная с января, команда SELF-TEST.RU приглашает всех начать совместную подготовку к ЕГЭ по русскому языку, истории, биологии и химии, а также к ОГЭ по химии.
«Даже думать не хочу о том, чтобы быть президентом»

«Даже думать не хочу о том, чтобы быть президентом»

Директор КТТУ Алексей Князев написал заявление об увольнении

Директор КТТУ Алексей Князев написал заявление об увольнении

Спорт и туризм

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В сборные России вызвали 14 регбистов «Кубани»

В сборные России вызвали 14 регбистов «Кубани»

Кубанцы завоевали «серебро» на третьем этапе Кубка мира по бобслею

Турнир проходил в немецком Альтенберге.
IBSF сняла санкции с отстраненных из-за допинга четырех российских скелетонистов

IBSF сняла санкции с отстраненных из-за допинга четырех российских скелетонистов

Культура

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Кобзон о поездке Панайотова на "Евровидение" в Киев: посылать парня на растерзание американским марионеткам – большая ошибка

Народный артист СССР Иосиф Кобзон считает, что Россия должна проигнорировать песенный международный конкурс "Евровидение - 2017" и не посылать своего участника в Киев. В поддержку своего тезиса
Исторические особенности отечественной прокуратуры сделали ее важной частью системы национальной безопасности России

Исторические особенности отечественной прокуратуры сделали ее важной частью системы национальной безопасности России

В Сочи откроется международный фестиваль «КиВиН-2017»

В Сочи откроется международный фестиваль «КиВиН-2017»

В России

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Курильщикам продлят рабочий день на несколько часов

В Минздраве предлагают предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на перекуры. Такое предложение содержится в
В 2016 году в войсках ЮВО поступило свыше 1,4 тыс. единиц современной военной техники

В 2016 году в войсках ЮВО поступило свыше 1,4 тыс. единиц современной военной техники

В РФ предложили навсегда запретить продажу табака родившимся после 2014 года

В Министерстве здравоохранения РФ подготовили концепцию, которая предполагает запрет на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже.

В мире

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Неожиданное предсказание: Далай-лама XIV сделал серьезный прогноз на тему будущего президентства Трампа

Тибетский духовный наставник Далай-лама XIV полагает, что вместе с приходом Дональда Трампа на должность главы Соединенных Штатов воцарится мир во многих уголках планеты.

Немецкая спецслужба заподозрила россиян в хакерской атаке на ОБСЕ

Федеральная служба защиты конституции Германии (немецкая спецслужба) заявила о возможной причастности российских хакеров к атаке на компьютерные системы Организации по безопасности и сотрудничеству в
Наводнение задержало россиян на тайском острове Самуи

Наводнение задержало россиян на тайском острове Самуи

Поздравляем

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С Днем Рождения!

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Рождество Христово

Рождество Христово

Поздравляем с Днем Рождения!

Поздравляем с Днем Рождения!

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Миллионы россиян отключат от WhatsApp

С 2017 года разработчики WhatsApp отключат от сервиса мобильные устройства, работающие на устаревшем программном обеспечении.

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О поддержке малого и среднего предпринимательства

Вместе готовимся к ЕГЭ

10 января в Новороссийске отключат свет и воду...

В Новороссийске глава города-героя представил новых заместителей

На индюшатниках „Евродона“ завершено уничтожение поголовья

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