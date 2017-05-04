Врачи дерматовенерологи и косметологи обсудили использование современных технологий
В рамках основных организационных мероприятий Депздрава Югры в городе Сургуте состоялась окружная научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии».
Мероприятие проведено под эгидой регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. В работе конференции приняли участие более 100 врачей дерматовенерологов и косметологов медицинских организаций автономного округа.
На конференции с докладами выступили ведущие специалисты федеральных клиник: А.В. Самцов - вице-президент общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», главный дерматовенеролог Министерства обороны РФ (г. Санкт-Петербург); М.М. Хобейш М.М. доцент кафедры дерматовенерологии с клиникой кожных и венерических болезней, руководитель Центра терапии генно-инженерными биологическими препаратами СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова; К.Н. Монахов - профессор кафедры дерматовенерологии с клиникой кожных и венерических болезней СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова; Л.С. Круглова - заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии, д.м.н., профессор, проректор по науке ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» управления делами Президента РФ; С.В. Ключарева - профессор кафедры дерматовенерологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова, д.м.н. г. Санкт- Петербург.
В ходе конференции рассмотрены вопросы использования препаратов генно-инженерной терапии в лечении псориаза. Особый интерес у участников вызвали современные методы лечения вирусных заболеваний кожи, микозов, угревой болезни, атопического дерматита.
Также с участием ведущих специалистов проведены мастер-классы по разбору сложных клинических случаев заболеваний.
Источник: Минздрав РФ