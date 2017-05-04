Врачи дерматовенерологи и косметологи обсудили использование современных технологий

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В рамках основных организационных мероприятий Депздрава Югры в городе Сургуте состоялась окружная научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии».

Мероприятие проведено под эгидой регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. В работе конференции приняли участие более 100 врачей дерматовенерологов и косметологов медицинских организаций автономного округа.

На конференции с докладами выступили ведущие специалисты федеральных клиник: А.В. Самцов - вице-президент общественной организации «Российское общество дерматовенерологов и косметологов», главный дерматовенеролог Министерства обороны РФ (г. Санкт-Петербург); М.М. Хобейш М.М. доцент ка­федры дерматовенерологии с клиникой кожных и венерических болезней, руководи­тель Центра терапии генно-инженерными биологиче­скими препаратами СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова; К.Н. Монахов - профес­сор кафед­ры дерматовенерологии с клини­кой кожных и вене­рических болезней СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова; Л.С. Круглова - заведующая кафедрой дерматовенерологии и космето­логии, д.м.н., профес­сор, проректор по науке ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицин­ская академия» управления делами Президента РФ; С.В. Ключарева - профес­сор кафед­ры дерматовенерологии СЗГМУ имени И.И. Мечни­кова, д.м.н. г. Санкт- Петербург.

В ходе конференции рассмотрены вопросы использования препаратов генно-инженерной терапии в лечении псориаза. Особый интерес у участников вызвали современные методы лечения вирусных заболеваний кожи, микозов, угревой болезни, атопического дерматита.

Также с участием ведущих специалистов проведены мастер-классы по разбору сложных клинических случаев заболеваний.

Источник: Минздрав РФ