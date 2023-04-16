Рекордное число участников зарегистрировано на международный конкурс «КТК – талантливым детям, 2023»!

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Завершился прием заявок на международный конкурс детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям». Общее количество номеров, поступивших на конкурс от юных артистов из Ставропольского и Краснодарская краев, Республики Калмыкия и Астраханской области, составило 4992.

Более 19 000 ребят вовлечены в творческую борьбу за возможность выступить на лучших площадках страны, раскрыть творческий потенциал и получить новые знания.

В 2023 году лидирующей по количеству заявок стала номинация «Инструментальное исполнительство» – оргкомитет получил 1638 видео выступлений от юных солисов и коллективов. Участники проявили высокий интерес к вокалу (1440 заявки) и театру (1014 заявок). 635 номеров поступило в номинации «Хореография», 92 – в номинации «Хор». Новые направления конкурса приобретают все больший интерес – развивать педагогические инновации в 2023 году будут 84 конкурсанта, а количество заявок в номинации «Социальное видео» выросло по сравнению с прошлым годом в три раза.

Лидером по количеству заявок в 2023 году стал Ставропольский край (1538 заявок). От юных артистов Краснодарского края оргкомитет получил 1297 заявок, из них 773 заявки – из Новороссийска. 971 заявка зарегистрирована от участников из Астраханской области, 413 – из Республики Калмыкия.

Заявки принимались в 7 номинациях: «Хореография», «Инструментальное исполнительство», «Вокал», «Хор», «Театр», «Социальное видео» и «Педагогическая мастерская». Авторитетное жюри приступило к рассмотрению полученных работ. Выступления ребят оценивают такие признанные деятели искусства, как заслуженные артисты России Татьяна Шарова и Наталья Чернявская, актер театра и кино Александр Кольцов, хореографы Ирина Дубакина, Ирина Овечкина и Анастасия Яроцкая, певицы Марианна Савон и Дина Мигдал и другие.

Имена участников, прошедших во второй тур конкурса, будут объявлены 5 мая. Здесь одаренных детей и их педагогов ждут дистанционные мастер-классы артистов и высококвалифицированных преподавателей. В этих мероприятиях могут принять участие все конкурсанты, а не только прошедшие отбор на второй этап. Уже сейчас на сайте конкурса https://ktk-talant.ru/ открыта предварительная регистрация на дистанционные мастер-классы.

С каждым годом интерес к конкурсу «КТК – талантливым детям» растет. По сравнению с 2021 годом, число заявок по всем регионам-участникам увеличилось более чем на 30%. Все больше талантливых ребят реализовать свои таланты на большой сцене и получить признание, чему способствует масштабная образовательная программа с участием известных деятелей культуры и искусства.

Конкурс детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям» проводится уже более 25 лет. Это творческий праздник для юных артистов, связывающий регионы, развивающий народные традиции и наполняющий молодое поколение желанием реализовывать свой творческий потенциал. За новостями конкурса можно следить на официальном сайте https://ktk-talant.ru/, а также в сообществах ВКонтакте http://vk.com/ktk_talant и Телеграме https://t.me/ktk_talant.

Организатором Конкурса выступает Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Академия культурных и образовательных инноваций».

Финансирование Конкурса осуществляется за счет благотворительных средств Акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием России и Казахстана. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Среди основных принципов компании – корпоративная социальная ответственность. КТК реализует в регионах присутствия масштабную благотворительную программу в сфере здравоохранения, образования, культуры и детского спорта. Особое внимание КТК уделяет воспитанию и творческому развитию подрастающего поколения.