Завершается прием заявок на конкурс исполнителей на оркестровых струнных, духовых и ударных

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Завершается прием заявок на Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на оркестровых струнных, духовых и ударных инструментах. Он состоится в Краснодаре 7-8 апреля 2020 года. Прием документов и видео выступления участников принимаются до 2 марта.

На данный момент уже поступило более 90 заявок - из Москвы, Курска, Саратова, Астрахани, Ростова-на-Дону, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Карачаево-Черкессия и других мест. Количество участников пополняется каждый час.

В очном этапе конкурса пройдут не только прослушивания, но и мастер-классы членов жюри, церемония награждения победителей.

Конкурс проводится по двум номинациям.

В номинации "Сольное инструментальное исполнительство на духовых и ударных инструментах" лучших определят среди исполнителей на деревянных духовых инструментах, медных духовых, ударных и среди инструментальных ансамблей.

В номинации "Сольное инструментальное исполнительство на струнных инструментах" (скрипка, альт, виолончель, контрабас) победителей выявят среди солистов и инструментальных ансамблей.

Жюри по итогам конкурса определит обладателя Гран-при и лауреатов.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры