Регионы получили право участвовать в развитии сетей связи

/Общество/

Сегодня депутаты Государственной Думы в окончательном третьем чтении приняли закон, вносящий поправки в ФЗ «О связи».

Теперь органы государственной власти и местного самоуправления вправе участвовать в реализации мероприятий, направленных на развитие связи на территории субъектов РФ. Это позволит реализовывать дополнительные инвестиционные программы, финансируемые за счет средств субъектов, для обеспечения услугами связи населенных пунктов, не попавших в программу устранения цифрового неравенства.

Ранее, в законе «О связи» отсутствовали нормы, позволяющие развивать связь на территории регионов России, что не позволяло муниципальным властям реализовывать крупные проекты по развитию связи, поскольку со стороны контролирующих органов могли возникнуть вопросы о законности расходования бюджетных средств.

«Закон предусматривает еще на этапе градостроительного планирования включать развитие сетей связи в многоквартирных домах. Кроме того, региональные власти смогут взять на себя часть затрат при развитии телекоммуникационных проектов, что поможет более эффективно развертывать сети связи на малонаселенных территориях. Зачастую, операторы связи неохотно заходят на такие территории из-за низкой рентабельности проектов. Только в Краснодарском крае в 2020 году с неустойчивой связью остаются 187 населенных пунктов. Теперь, при поддержке муниципалитетов и регионов, возможно скорейшее устранение цифрового неравенства», - прокомментировала соавтор закона, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.