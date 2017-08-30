Краснодарский край примет участие в программе «Местный дом культуры» и в 2018 году

/Тема дня/

В Краснодарском региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» в рамках региональной недели прошло заседание, посвященное реализации партийного проекта «Местный дом культуры» в Краснодарском крае в 2017-2018 годах

В заседании приняли участие региональный координатор партийного проекта «Местный дом культуры» в Краснодарском крае, депутат Госдумы Светлана Бессараб, депутат Госдумы Владимир Синяговский, заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк, а также директора 29 домов культуры, принимающих участие в программе.

Напомним, что в 2017 году Партией был запущен проект, направленный на обеспечение материально-технической базой именно сельских досуговых центров – «Местный дом культуры». С учетом софинансирования из краевого и местных бюджетов на программу в Краснодарском крае направлено более 60 млн рублей, поддержку получат 29 Домов культуры в 21 муниципальном образовании. Отметим, что на территории 49 избирательного округа в Партийном проекте приняли участие 3 досуговых центра, которые обновят свою материально-техническую базу уже в этом году.

В ходе заседания были подведены промежуточные итоги работы, рассмотрены вопросы участников проекта, даны соответствующие консультации. Процесс оформления документов уже завершен, начался этап закупки и установки оборудования. На сегодня более трети досуговых центров уже заключили контракты на обеспечение материально технической базы – установку кресел, звукового оборудования, костюмов сцены и прочего. Остальные участники проводят аукционы.

Чтобы избежать сложностей с оформлением документов в сельских ДК ? за подписью депутатов Госдумы Светланы Бессараб и Владимира Синяговского главам муниципальных образований, принимающих участие в программе, будут направлены письма с просьбой оказать содействие сельским специалистам в оформлении документации.

«Впервые в России на сельские досуговые центры были выделены такие средства. Очень важно сработать оперативно и без погрешностей. К сожалению, в отдаленных населенных пунктах существует кадровая проблема узких специалистов в данной юридической сфере», ? отметил Владимир Синяговский.