Всероссийский союз пациентов проведет более 120 школ правовой грамотности в течение года

/Здоровье/

Школы правовой грамотности пациентов пройдут в 16 регионах нашей страны, в общей сложности, как ожидается, в них примут участие более 3 000 пациентов, которым важно знать свои права и возможности в системе ОМС.

Проект «Горячая линия для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья» стартовал осенью 2017 года и состоит из двух направлений: проведение школ правовой грамотности для населения, а также работы горячей линии по номеру 8-800-500-82-66, на которую можно обращаться с любыми вопросами, касающимися оказания услуг в системе ОМС. Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов (президентскиегранты.рф).

Среди экспертов проекта – представители Всероссийского союза общественных объединений пациентов, региональных пациентских организаций и страховых компаний, на которые по закону возложена обязанность защиты прав застрахованных в системе ОМС (а это подавляющая часть населения нашей страны).

Проект реализуется в 16 регионах: Хакасии, Башкортостане, Волгоградской области, Воронежской области, Краснодарском крае, Красноярском крае, Калининградской области, Москве и Московская область, Омской области, Пермском крае, Ростовской области, Сахалинской области, Самарской области, Свердловской и Ульяновской области. В каждом из регионов в течение года пройдет не менее 8школ.

Проведение ближайших школ запланировано на 4 апреля в Санкт-Петербурге и 10 апреля в Ульяновске.

«Главная задача проекта – увеличить уровень правовой грамотности как населения, которое зачастую не знает о своих законных возможностях в системе ОМС и системе здравоохранения в целом, так и самых пациентских организаций, которым в дальнейшем будет проще взаимодействовать с людьми, обращающимися к ним за помощью или консультацией», - говорит сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентских организаций Юрий Жулев.

«Школы правовой грамотности и горячая линия – отличный инструмент, который должен помочь гражданам нашей страны повысить уровень информированности о своих правах и возможностях на получение действительно качественной и бесплатной медицинской помощи, – продолжает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. – О своих правах очень важно знать: предупрежден значит вооружен».

На данный момент проведено около 40 школ, их уже посетили 1 500 человек. Среди их основных тем: организация бесплатной медицинской помощи и права на ее получение, программа государственных гарантий, лекарственное обеспечение, возможности пациентов при конкретных хронических заболеваниях.

Посетители школ – в основном люди с хроническими заболеваниями и их родственники, у которых актуализирована потребность в получении такой информации, пожилые люди. Отдельная аудитория школ - школьники, студенты, родители.

?Среди часто задаваемых вопросов: Что делать, если не дают направление на необходимое исследование или его приходится очень долго ждать? Как попасть к врачу узкой направленности или в специализированную клинику? Как получить назначенные препараты бесплатно и что делать, если мне не выписывают полагающиеся по закону льготные лекарственные препараты? Как получить квоту на операцию или санаторное лечение? Как провести медицинское расследование и доказать, что была допущена врачебная ошибка? Куда обращаться, если права нарушены?

Очень важно помнить, что в обозначенных ситуациях, а также в случаях возникновения любых других вопросов, связанных с получением медицинской помощи в системе ОМС, вы всегда также можете обратиться за консультацией к своим страховым представителям по номеру, указному на полисе ОМС.

Всероссийский союз общественных объединений пациентов объединяет 17 общероссийских и межрегиональных организаций и более 80 их подразделений - региональных НКО пациентов, представляющих интересы более 5 миллионов граждан Российской Федерации - пациентов с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями. Уже более 10 лет организация работает над созданием системы общественного участия в формировании национальной политики здравоохранения и социального развития.

Всероссийский союз страховщиков - единый союз профессиональных участников страхового рынка на федеральном уровне. ВСС призван координировать деятельность своих членов, представлять и защищать их общие интересы в отношениях с российскими и зарубежными организациями и органами власти. В состав объединения входят 222 страховых организации, включая ведущие страховые медицинские организации, среди которых ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «СК «Ингосстрах-М», ООО ВТБ МС, ООО «РГС-Медицина», АО «СК «СОГАЗ-Мед», ООО «СМК РЕСО-Мед», ООО МСК «Медика-Восток» и многие другие.