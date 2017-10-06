В Темрюкском районе питьевой воды будет больше

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В Темрюкском районе специалистами РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» произведена замена аварийного участка магистрального водопровода В-9 диаметром 426 мм протяженностью 40 метров недалеко от поселка Прогресс. На месте работ были задействованы две аварийно-восстановительные бригады и необходимая спецтехника.

Магистральный водовод В-9 обеспечивает питьевой водой потребителей пяти прибрежных поселков Таманского полуострова Прогресс, Веселовка, Таманский, Артющенко и Волна, в которых проживает около пяти тысяч человек.

«Специфика замены трубопровода подразумевает полное осушение этого участка, по-другому произвести такие работы просто технически невозможно, - пояснил начальник участка магистральных сетей РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Купянский. - Поэтому вынуждены были ограничить подачу воду, о чем жители поселков были заблаговременно оповещены. К ремонту магистрали специалисты приступили с раннего утра 4 октября. В 5.00 уже начались работы по переключению и подготовке участка трассы».

В 19.30 сварочные работы были полностью завершены. После чего произведена промывка и дезинфекция нового участка водовода, заполнение водой и вывод системы водоснабжения в штатный режим работы. Вернуть питьевую воду жителям удалось ранее запланированного срока. К восьми часам утра 5 октября водоснабжение было восстановлено во всех населенных пунктах.

Работы на магистральном водоводе В-9 «Таманским групповым водопроводом» произведены в соответствии с производственной программой. Жители поселков теперь будут обеспечены качественным и надежным водоснабжением.

Источник: пресс-секретарь ГУП КК "Кубаньводкомплекс"