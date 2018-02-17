Владимир Пучков в Сочи вручил награды отличившимся сотрудникам ведомства

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Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков проверил готовность сил и средств Центра подготовки спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ЦПС ЮРПСО). Он провел смотр оперативной дежурной смены и техники, находящейся на дежурстве и встретился с личным составом подразделения.

На торжественном мероприятии Владимир Пучков вручил сочинским пожарным и спасателям ведомственные медали «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и «За отвагу на пожаре». Награды получили 15 сотрудников ЮРПСО и 10 отряда ФПС по Краснодарскому краю, принимавших участие в ликвидации последствий крупных ЧС в г. Сочи.

Министр поблагодарил пожарных и спасателей за проявленные мужество и героизм во время проведения спасательных операций, за самоотверженность, проявленную в экстремальных условиях.

ЦПС ЮРПСО – уникальное подразделение. Ежегодно в Центре проходят обучение от 200 до 400 человек - не только спасатели МЧС России со всей страны, но и зарубежные специалисты. Всего в ЦПС лицензировано 11 видов обучения. Подразделение располагает 8-ю специализированными учебными классами, оснащёнными современными техническими средствами.

Источник: Пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России