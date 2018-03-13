Продажи билетов на чемпионат мира по футболу стартуют 13 марта в полдень на сайте ФИФА.

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Сегодня подвели итоги продаж билетов на втором этапе путем случайной жеребьевки. Этот этап продолжался с 5 декабря по 31 января. Было распределено 568,4 тыс. билетов.

Всего со старта продаж - сентября 2017 года – было распределено более 1,3 млн билетов.

Организаторы отмечают огромный интерес болельщиков всего мира к чемпионату. Именно поэтому применяется случайная жеребьевка. Большая часть билетов – 197,8 тыс. - досталась российским болельщикам. В число десяти лидеров среди зарубежных стран по продажам вошли Колумбия, Бразилия, Перу, Германия, США, Мексика, Австралия, Аргентина, Англия и Польша.

Продажи билетов возобновятся сегодня в полдень и будут проходить в порядке живой очереди до 3 апреля. Любители футбола смогут купить билеты на все матчи, кроме встречи Аргентина-Исландия и финала.

Билеты, приобретенные в ходе первых двух этапов продаж, начнут доставлять болельщикам в апреле-мае, сообщается на сайте ФИФА.

Напомним, первый в истории России домашний мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов. В их числе Сочи. 15 июня в городе-курорте сыграют команды Португалии и Испании, 18 июня - Бельгии и Панамы, 23 июня - Германии и Швеции, 26 июня - Австралии и Перу.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края