«Сплин» пришёл на РЕН ТВ

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23 декабря РЕН ТВ покажет телеверсию концерта группы «Сплин» в питерском Ледовом дворце, на котором музыканты презентовали свой четырнадцатый альбом «Ключ к шифру».

В сентябре 2016 года «Сплин» выпустили свой четырнадцатый альбом «Ключ к шифру». Эта пластинка стала для группы одной из самых экспериментальных по своему звучанию: в ней нашлось место и для джаз-рока, и для рэпкора. Сразу после выхода альбома музыканты отправились в масштабный тур по России, Германии, Израилю и Казахстану. РЕН ТВ покажет кульминацию гастролей – концерт в Ледовом дворце, на который послушать Александра Васильева пришло 20 000 фанатов.

За четверть века музыка группы «Сплин» превратилась в признанную классику русского рока. В конце 90-х на всю страну прогремели песни «Выхода нет» и «Орбит без сахара», открыв группе не только прямую дорогу на сцены крупнейших фестивалей, но и на разогрев к самим The Rolling Stones. Музыка Александра Васильева звучала в картинах Алексея Балабанова («Брат-2», «Война»), легендарной видеоигре «Grand Theft Auto IV» и множестве других популярных фильмов и сериалов. А в 2009 году «Сплин» стал первой из российских групп, которая преодолела рубеж в 1 млн прослушиваний на глобальном музыкальном сервисе Last.fm.

На сцене «Ледового» как старые, так и новые композиции «Сплинов» были представлены в новых аранжировках. Например, единственным инструментом, аккомпанирующим голосу Александра Васильева в песне «Алкоголь», стал ханг – ударный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер. Помимо материала из альбома «Ключ к шифру», в сет-лист концерта вошли главные хиты группы: «Моё сердце», «Линия жизни», «Приходи» и многие другие.

Смотрите живой концерт группы «Сплин» в специальном выпуске программы «СОЛЬ» – в воскресенье, 23 декабря в 00:00 на РЕН ТВ.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям