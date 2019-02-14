"Голосуй за депутата" - новый проект Ленты

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15 февраля дан старт новому проекту Муниципальной новостной ленты "Голосуй за депутата". Это уникальный проект для активных читателей. Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избранник. Выбирайте город или район и голосуйте!

"Голосуй за депутата" представляет рейтинг качества работы народного избранника местного самоуправления. Этот рейтинг не зависит от партийной принадлежности, только от реального качества работы парламентария.

Рейтинг вычисляется на основании коэффициента народного доверия и оценки экспертов.

Коэффициент народного доверия определяется путем голосования читателей на сайте «Nrnews.ru». Вы можете проголосовать за любое количество депутатов. Коэффициент народного доверия показывает, сколько активных сторонников имеет депутат и если рейтинг не повышается – это повод задуматься.

Оценка экспертов состоит из анализа цитируемости депутата в СМИ и интернет-пространстве, эффективности работы с избирателями и органами исполнительной власти. Чем активнее депутат исполняет свои непосредственные обязанности, тем выше его позиция в этом рейтинге. Оценка проводится общественниками, педагогами, журналистами, активистами ТОС.

Рейтинг представляет сумму показателей коэффициента народного доверия и оценки экспертов.

Рейтинг поможет не только избирателям оценить своих избранников, но и самим депутатам скорректировать собственную работу.

Каждому муниципальному образованию – депутатов с высоким рейтингом! Найдите проект на главной странице нашего интернет-издания.