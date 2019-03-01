Основные даты весны: готовимся к Пасхе

/Анонс событий/

Весна пришла и у верующих начинается подготовка к самому значимому событию — Светлому Христову Воскресению или Празднику Пасхи. Какие события предшествуют самому главному празднеству. В 2019 году Пасха у Православных приходится на 28 апреля.

Католики будут праздновать её на неделю раньше, то есть 21 апреля.

Период подготовки к Пасхе включает Великий пост. Он начинается в 2019 году с 11 марта и продлится по 27 апреля. Великий пост – это весна для души верующего человека, главной целью его является очищение и покаяние. Во время поста, главное, не то, съел ты скоромного или воздержался силой воли. Главное — это молитва и любовь к Богу, покаяние, добрые дела в соответствии с заповедями Божьими. Пусть Великий поста принесет всем благословение и подлинное покаяние.

Прощёное воскресение завершает Масленичную неделю и будет в этом году — 10 марта.

Масленица пройдёт в 2019 году с 4 по 10 марта. Хотя этот народный праздник, пришедший к нам от древних славян, особого отношения к Православию не имеет. Но хорошо, что народные праздники и традиции живы в народе. Важно поддерживать связь поколение и стремиться к единению всех людей, независимо от вероисповедания. Масленичная неделя несёт веселье, радость, общение и отдых для души.

7 апреля — Благовещение Святой Богородицы всегда строго в одну дату.

21 апреля — Вербное воскресение.

Страстная неделя в 2019 году приходится с 22 по 27 апреля.

Чистый четверг — 25 апреля.

Страстная пятница — 26 апреля. О сути этого дня я напишу чуть позже, ближе к событию.

А Великую субботу 27 апреля накануне Пасхи должно состояться схождение Благодатного огня. О сути явления можно почитать по указанной ссылке.

Всем хорошего времени, весны в душе. Найти каждому минуты для уединения в себя, для молитвы, разговора с богом, посещения храма. Чтобы встретить Праздник Светлого воскресения обновлённым и очищенным.

Источник: https://ozagovorah.ru/svyatye-ikony-prazdniki/osnovnye-daty-prazdnikov.html