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Спектакль с участием Веры Сотниковой и Евгения Сидихина пройдет в Новороссийске!

22 февраля в 18.00 Новороссийский городской театр приглашает жителей и гостей города на спектакль "Пять вечеров" с участием Веры Сотниковой и Евгения Сидихина!

Спектакль «Пять вечеров», поставленный по одной из лучших пьес драматурга Александра Володина - это проникновенная и трогательная история любви, история длинною в жизнь…

Один взгляд в окно, на дом в котором много лет назад они были молоды, счастливы и влюблены…
Заснеженный город, двор увитый «ленинградскими решётками»… Закружит вихрем снежная метель и вновь возвратит героев к выбору своей судьбы, смогут ли они всё исправить, поверить друг другу и стать наконец то счастливыми?

Ильин (Евгений Сидихин) и Тамара (Вера Сотникова) - оба уже немолоды, у каждого прожита своя жизнь, каждый устал от пустоты и одиночества, но оба сумели сохранить чистоту и веру в счастье. Им были просто необходимы эти пять вечеров, подаренные судьбой, как второе рождение, чтобы расставить все на свои места.

В течение «Пяти вечеров» главные герои Ильин и Тамара выстраивают свои отношения на фоне зарождающихся отношений молодой пары - племянника Тамары Славика (Сергей Рудзевич) и его подруги Кати (Полина Сидихина).
История мужчины и женщины - пяти вечеров, расставания, войны и новой встречи - остается историей вне пространства и времени, понятной и близкой любому возрасту, а блистательная игра популярных и любимых актеров театра и кино сделает этот вечер незабываемым!
В ролях: Евгений Сидихин, Вера Сотникова, Полина Сидихина, Владимир Горюшин, Сергей Рудзевич, Ольга Мугрычева.

Режиссер: Ольга Анохина.
Продюсер: Александр Постников.

Спектакль идет 2 часа с антрактом.

Возрастное ограничение: 16+

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Категория: Новости / Анонс событий

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