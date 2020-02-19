Спектакль с участием Веры Сотниковой и Евгения Сидихина пройдет в Новороссийске!

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22 февраля в 18.00 Новороссийский городской театр приглашает жителей и гостей города на спектакль "Пять вечеров" с участием Веры Сотниковой и Евгения Сидихина!

Спектакль «Пять вечеров», поставленный по одной из лучших пьес драматурга Александра Володина - это проникновенная и трогательная история любви, история длинною в жизнь…