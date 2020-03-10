Штормовое предупреждение!

/Анонс событий/

По данным ГМБ Новороссийск в ближайшие 2-5 часов 10 марта 2020 года в Новороссийске ожидается южный, юго-восточный ветер 13-18 м/с. Высота волн 15-25 дм.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС