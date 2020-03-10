/Анонс событий/

Штормовое предупреждение!

По данным ГМБ Новороссийск в ближайшие 2-5 часов 10 марта 2020 года в Новороссийске ожидается южный, юго-восточный ветер 13-18 м/с. Высота волн 15-25 дм.

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Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС

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Категория: Новости / Анонс событий

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