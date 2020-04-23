Об ограничении перемещения через Госграницу РФ

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Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю информирует, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 года № 1031-р внесены изменения в распоряжение от 27 марта 2020 г. N 763-р об ограничении перемещения через Государственную границу Российской Федерации.

В частности, расширен перечень категорий граждан, которым можно выезжать за границу по работе. Указано, что ограничение движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации в т.ч. не касается следующих категорий россиян:

граждан Российской Федерации, являющихся военнослужащими, гражданским персоналом, сотрудниками компетентных органов Российской Федерации военных баз и воинских частей, дислоцированных за пределами Российской Федерации, и членов семей указанных лиц, а также граждан Российской Федерации, являющихся военнослужащими, гражданским персоналом и подрядчиками, обеспечивающими жизнедеятельность и функционирование этих баз и частей, выезжающих из Российской Федерации, при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность и командировочных (отпускных) удостоверений;

граждан Российской Федерации, являющихся сотрудниками организаций, осуществляющих деятельность по реализации на территории иностранных государств проектов строительства объектов критически важных энергетических инфраструктур в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации в сфере ядерной энергетики, выезжающих из Российской Федерации, при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность;

граждан Российской Федерации, являющихся членами экипажей морских судов, следующих для смены экипажей морских судов, находящихся в иностранных морских портах, персоналом, осуществляющим обслуживание и эксплуатацию трансграничных объектов инфраструктуры, выезжающих из Российской Федерации, при условии предъявления указанными лицами действительных документов, удостоверяющих их личность.

Напоминаем, что ограничения введены в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации коронавирусной инфекции через государственную границу.

Источник: https://fsb.yuga.ru/