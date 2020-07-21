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Прими участие в VII Всероссийском фотофестивале «Путешествуйте дома».

До 30 октября портал о событийном туризме TRIP2RUS.RU принимает работы на VII фотофестиваль «Путешествуйте дома»!

Главное условие фестиваля на протяжении вот уже семи лет остается неизменным – фотография, присланная на конкурс, должна вызывать желание совершить поездку по России.

В этом году конкурс проводится по трем основным и двум специальным номинациям:

1. Пейзаж.

2. Достопримечательности.

3. Сюжетное фото.

4. Мода на традиции (фотоработы, представляющие народные традиции и промыслы, национальную кухню, национальные и культурные особенности народов, населяющих нашу огромную страну, фотографии с традиционных народных праздников и фестивалей).

5. Дачные сезоны (фотографии, отражающие философию дачной жизни. Дача – уникальное понятие в российской культуре, не имеющее аналогов в мире. На конкурсе можно поделиться своими дачными фотографиями и собственным взглядом на дачную жизнь).

Добавить фотографию на конкурс может любой желающий по ссылке http://konkurs.trip2rus.ru/#overlay=node/add/foto

Конкурс продлится до 30 октября!

Цель проекта - популяризация и продвижение туристических и культурных возможностей российских регионов, воспитание любви к родине у подрастающего поколения, возрождение патриотического духа у россиян.

По итогам фотофестиваля состоится серия фотовыставок на различных площадках Москвы, включая парки и аэропорты.