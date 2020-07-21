Прими участие в VII Всероссийском фотофестивале «Путешествуйте дома»
Прими участие в VII Всероссийском фотофестивале «Путешествуйте дома».
До 30 октября портал о событийном туризме TRIP2RUS.RU принимает работы на VII фотофестиваль «Путешествуйте дома»!
Главное условие фестиваля на протяжении вот уже семи лет остается неизменным – фотография, присланная на конкурс, должна вызывать желание совершить поездку по России.
В этом году конкурс проводится по трем основным и двум специальным номинациям:
1. Пейзаж.
2. Достопримечательности.
3. Сюжетное фото.
4. Мода на традиции (фотоработы, представляющие народные традиции и промыслы, национальную кухню, национальные и культурные особенности народов, населяющих нашу огромную страну, фотографии с традиционных народных праздников и фестивалей).
5. Дачные сезоны (фотографии, отражающие философию дачной жизни. Дача – уникальное понятие в российской культуре, не имеющее аналогов в мире. На конкурсе можно поделиться своими дачными фотографиями и собственным взглядом на дачную жизнь).
Добавить фотографию на конкурс может любой желающий по ссылке http://konkurs.trip2rus.ru/#overlay=node/add/foto
Конкурс продлится до 30 октября!
Цель проекта - популяризация и продвижение туристических и культурных возможностей российских регионов, воспитание любви к родине у подрастающего поколения, возрождение патриотического духа у россиян.
По итогам фотофестиваля состоится серия фотовыставок на различных площадках Москвы, включая парки и аэропорты.
Категория: Новости / Анонс событий