Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проекта федерального закона «О безопасности людей на водных объектах»
Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, который создает нормативную базу в области обеспечения безопасности людей на поверхностных водных объектах на территории нашей страны.
В частности, в рамках инициативы, предлагается закрепить права и обязанности граждан на водных объектах, условия содержания и пользования пляжами, условия использования техники и другое:
- Право граждан на охрану их жизни и здоровья
- Право на получение информации об обеспечении безопасности
- Обязанность сообщать о происшествиях в ЕДДС
- Обязанность организации безопасных стоянок и использования маломерных судов, контролируемая Госинспекцией
- Обязанность очистки дна водного объекта в границах зоны купания
- Оборудование и содержание пляжа
- Обеспечение безопасности людей на водных объектах при использовании переправ
- Разработка правил пользования водными объектами на основе методических рекомендаций
- Обязанность установки знаков безопасности на пляжах
Это и многое другое будет законодательно закреплено после окончательного принятия проекта депутатами Государственной Думы.
Поправки в законопроект нужно предоставить до 1 августа 2023 года, поэтому в комментариях вы можете оставить свое мнение, что важно законодательно закрепить в вопросах использования водных объектов/
Наш пример: Мы считаем, что важно законодательно закрепить запрет на распитие любых алкогольных напитков на территории пляжа, а также ужесточить меру наказания за распитие
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