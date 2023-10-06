Снова пятница!

/Анонс событий/

И с вами рубрика как не проспать выходные. Погода нас ждёт отличная, а значит можно погулять. А мы расскажем, где и как еще можно провести субботу и воскресенье. Какие интересные события пройдут в Новороссийске и ближайших городах.

Завтра, 7 октября с 12:00 до 14:00, в Анапе на Арт-авеню, пройдет уже традиционная детская ярмарка «Вторая жизнь игрушек». Маленькие продавцы будут предлагать свой товар за настоящими прилавками. Это возможность обменять или продать свои игрушки, а на вырученные деньги купить себе новые. А в заключении мероприятия всех ждет веселый праздник и дискотека. Возраст участников от 6 до 13 лет. Подать заявку на участие можно по телефону +79514540707.

7-8 октября Усадьба «Круглое озеро» приглашает на праздник всей семьей. Деток ждет анимация, игры и квесты. Будет научное шоу. А взрослых приглашают на BBQ-вечеринку у костра в сопровождении живой музыки и вокала. Подробности +7 800 100 9 100

А если хотите активно и красиво провести время с семьей, друзьями или любимым человеком, то отправляйтесь в осенний велотур по Абрау-Дюрсо. Маршрут подойдет для новичком и любителей. в легком темпе, с остановками для наслаждения восхитительными пейзажами. Информация и бронирование по телефону +7 918 040 15 97. Старт 7 сентября в 10 часов.

Усадьба Фамилия приглашает на музыкальный вечер. 7 октября с 16:00 до 17:00 на пирсе Романтик, под открытым небом, для вас выступит Лауреат краевых, всероссийских и международных конкурсов скрипач Эдгар Матынов. Вход бесплатный. Подробности +7 918 012 33 44

Геленджикский историко-краеведческий музей приглашает всех желающих на пешеходную экскурсию «Исторический Геленджик», 8 октября в 10:00.

Это уникальная возможность познакомиться с историческими памятниками, расположенными на набережной города-курорта, узнать о происхождении названия города, историю первой гостиницы Геленджика, увидеть танцевальную площадку, где знакомились молодые люди в 1950-60-х годах XX века и загадать желание у скульптуры героини повести Александра Грина «Алые паруса» Ассоль. Стоимость 200 рублей.

7 октября ДЕНЬ села Мысхако

с 12 часов начинает свою работу Арт-ярмарка, в 15:00 развлекательная программа, 16:30 праздничный концерт, 19:00 выступление кавер группы Елы-Палы. А так же фейерверк, аниматоры, розыгрыш и лотереи. ул.Центральная, 1