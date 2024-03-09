Клиентская служба (на правах отдела) в г. Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю информирует

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Отделение СФР по Краснодарскому краю назначило единое пособие родителям 140 тысяч детей и 2,4 тысячам беременных женщин с начала 2024 года. С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю назначило единое пособие на 139649 детей до 17 лет и 2428 беременным женщинам.

Напомним, что претендовать на единое пособие могут жители Кубани, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в России. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Единое пособие назначается на 12 месяцев. После этого заявление на продление выплаты нужно подавать в Отделение фонда заново.

В 2024 году был увеличен прожиточный минимум в Краснодарском крае, который влияет на размер единого пособия. На Кубани оно выросло в среднем на сумму от 500 до 1000 рублей в месяц. Если семье назначено пособие в 2023 году на

12 месяцев, то перерасчет размера единого пособия с 1 января 2024 года произведен автоматически. Обращаться в СФР не требуется.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 0 до 17 лет выплачивается в размере 50%, 75% и 100% от величины прожиточного минимума на детей. В Краснодарском крае в 2024 году оно составляет: 7 195 рублей (50%), 10 792 рубля (75%), 14 390 рублей (100%).

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, также выплачивается в размере 50%, 75%, 100% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

В 2024 году на Кубани оно составляет: 8 085 рублей (50%), 12 1275 рублей (75%), 16 170 рублей (00%)

Цифровые сервисы и инструменты все активнее внедряются в жизнь рядовых граждан России. Отделение Социального фонда России назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это означает, что человеку достаточно подать заявление через портал Госуслуг.

Остальные сведения специалисты ОСФР проверят в рамках межведомственного взаимодействия. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам регионального Отделения СФР по Краснодарскому краю, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).