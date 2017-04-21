28 апреля певица из Новороссийска, Снежана Шин поборется за победу финале конкурса «Голос. Дети»

/Анонс событий/

Снежана Шин, 12 летняя девочка из Новороссийска прошла в финал главного вокального конкурса страны «Голос. Дети».

Она уже прошла слепые прослушивания, когда Дима Билан нажал на красную кнопку, повернувшись к ней лицом. В минувшую пятницу Снежана победила в «Поединках», оставив позади не менее талантливых ребят, но удача повернулась именно к ней!

Дмитрий Билан дал ей шанс выступить в финале, где будут сражаться шестеро лучших участников проекта — по двое от каждой команды!

Сначала каждый исполнит сольную песню, а потом вместе с товарищем по команде и Наставником. И вот здесь наступит самое главное. Телезрители, будут в прямом эфире голосовать за конкурсантов. Набравший минимальное число голосов — выбывает.

Оставшиеся участники исполняют еще по одной песне, а телезрители через СМС — голосование выбирают победителя проекта.

Внимание!

Новороссийск и все жители Кубани включите свой телевизор 28 апреля,

21-30 на Первом канале будет прямой эфир финала проекта «Голос. Дети»

Давайте докажем, что Новороссийск - это не только город-герой, это самая сплоченная команда, готовая всегда прийти на выручку своим землякам.

Голосовать можно будет не более 20 раз, стоимость смс - 50 рублей.

Все полученные средства пойдут в благотворительный фонд, на лечение деток.

Голосовать можно будет только после того, как Дмитрий Нагиев скажет: " Голосование для команды Димы Билана является открытым "

Снежана уже сделала все, что от нее зависит, прошла все предыдущие этапы конкурса.

Теперь дело за НАМИ! Берем в руки телефоны и голосуем 28 апреля в 21-30 за Снежану Шин из Новороссийска.

Источник: novoros1.ru