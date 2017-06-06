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/Анонс событий/

в Краснодаре День России отметят физкультурно-спортивным фестивалем

На один день – с девяти утра и до девяти вечера центр кубанской столицы – улица Красная (участок от ул. Ленина до ул. Гоголя) примет краевой физкультурно-спортивный фестиваль, посвящённый Дню России.

Организатор праздника – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. На фестивале можно будет узнать, как записаться в спортивную школу – здесь будут расположены информативные стенды краевых центров олимпийской подготовки и спортивных федераций, а воспитанники спортшкол с удовольствием продемонстрируют гостям праздника уровень своего профессионального мастерства.

В течение всего дня спортсмены будут презентовать различные виды спорта, такие как художественная гимнастика, танцевальный спорт, спортивная акробатика, фитнес-аэробика, черлидинг, айкидо, спортивная борьба, кендо, кикбоксинг, смешанное боевое единоборства (ММА), универсальный бой и многие другие.

Показательные выступления будут проводиться на специализированных площадках, в том числе на ринге, доянге и спортивном ковре. На празднике проведут мастер-класс по скалолазанию, а все желающие смогут приобщиться к этому красивому виду спорту на скалодроме и подвесных переправах. Кроме того, на улице Красной будут работать площадки для гольфа, тенниса и стрельбы из лука.

В программе фестиваля запланировано проведение соревнований по волейболу, футболу, уличному баскетболу и шахматам, в которых примут участие воспитанники спортивных школ, а также команды их тренеров и родителей.

А ещё в рамках спортивного праздника можно будет выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Стоит отметить, что сделать это можно будет при наличии медицинского допуска и уникального идентификационного номера (УИН), полученного на сайте www.gto.ru. По итогам участия результаты выполнения нормативов тестов ВФСК ГТО будут загружены в электронную базу данных ВФСК ГТО.

Источник: Министерство спорта Краснодарского края

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Категория: Новости / Анонс событий

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