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Навстречу Чемпионату мира по футболу!

2 сентября в 11.00 на Центральной площади Геленджика состоится торжественная церемония передачи флага Всекубанской акции в поддержку проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Акция, которая поочередно проводится во всех муниципальных образованиях Кубани, направлена на широкое информирование населения региона о мероприятиях по проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и не имеет аналогов по продолжительности и охвату населения.

В рамках акции в Геленджике пройдут различные городские турниры по футболу и молодежные мероприятия. Кроме того, в течение двух недель флаг акции побывает во всех сельских округах Большого Геленджика. Там также пройдут различные спортивные праздники, соревнования и турниры.

16 сентября флаг акции будет передан Туапсинскому району.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Анонс событий

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