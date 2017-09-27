Ежегодная маунтинбайк-гонка Кубок Красной Поляны по Downhill 2017 состоится на «Роза Хутор»

/Анонс событий/

Организатором выступил «Экстремальный Юг» и подготовил целое мероприятие по случаю гонки и завершению летнего байк сезона! Участники и гости смогут провести незабываемый downhill weekend и насладится не только специально подготовленной трассой, но и отличными видами, музыкой и вкусной едой в базовом лагере гонки на «Роза Плато». Трасса гонки «красной» категории сложности начинается у верхней станции канатки «Волчья скала» на отметке +1350 и заканчивается на отметке +950. Перепад высоты составляет более 400 метров, общая длина трассы составит порядка 3 километров.

Кубок Красной Поляны по Downhill 2017 – ежегодная маунтинбайк-гонка в дисциплине «Скоростной спуск» на «Роза Хутор» - круглогодичный горный курорт в пгт. Красная Поляна города Сочи. В этом году квалификационные и финальные заезды соревнований состоятся 14 и 15 октября 2017 года, соответственно. Участникам предстоит совершить спуск по специальной трассе с элементами шорных конструкций, каменными секциями, трамплинами и разрывниками с отметки +1350 м (верхняя станция канатной дороги «Волчья скала») до +950 м, общая длина трассы составит порядка 3 километров, трассе присвоена категория сложности «Красная». Организатором соревнований выступает туроператор и трейлбилдер «Экстремальный Юг».

К участию в гонке приглашаются все желающие от 13 лет и старше.