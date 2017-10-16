17 октября в Новороссийске стартует отопительный сезон

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Старт дадут во вторник 17 октября в 10 часов.

Согласно постановлению администрации «О начале отопительного периода в МО г. Новороссийск» первыми тепло получат больницы, детские сады и школы.

Также отопление включат в домах жителей станиц Раевская и Натухаевская, п. Верхне-Баканский. Там обычно температура на 5-7 градусов ниже чем в районах города, приближенных к морю.

Как сообщили с управлении ЖКХ администрации города, в течение пяти дней будет идти наладка и регулировка системы теплоснабжения.

Глава города Игорь Дяченко надеется, что сбоев и аварий не произойдёт, в летний период объекты коммунальной энергетики и внутридомовые сети были обследованы, отремонтированы и подготовлены к новому отопительному сезону. Документальным свидетельством этому служат «Паспорта готовности», которые были выданы по итогам работы экспертной комиссии.

В Новороссийске 115 котельных, одна из которых мобильная, и 1045 многоквартирных домов, подключённых к системе центрального отопления.