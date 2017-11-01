/Анонс событий/

"Безопасный город" предупреждает...

Информация для жителей города Новороссийска о проведении планово-профилактических работ 02.11.2017 года.

 

 

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

(длитель

ность)

Адрес/причина.

Принятые меры

1

НЭСК

с 08:00

до 17:00

Адрес: Борисовка, ул. Центральная.

Причина: ТП- 617 РУ 10/0,4кВ трансформатор технический ремонт.

2

НЭСК

с 09:00

до 17:00

Адрес: Цемдолина (Холмистая, Садовая, Черничная, Энергетиков, Горького).

Причина: ТП- 314 ВЛ -0,4 кВ реконструкция ВЛ-0,4 кВ.

3

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст. Раевская ул. Героев, Советов, Котова, Красная, Нижняя, Натухаевская.

Причина: чистка трассы, обрезка ДКР. ВЛ-0,4 кВ от ТП Рк5-202 пр. 2.

4

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст. Раевская ул. Славы, С-Петербуржская, Айвазовского, Морская, Новосибирская, Новоселов, Луговая.

Причина: комплекс работ с 12-ти летней периодичностью. ТП Рк5-262.

 

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Категория: Новости / Анонс событий

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