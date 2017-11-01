"Безопасный город" предупреждает...
Информация для жителей города Новороссийска о проведении планово-профилактических работ 02.11.2017 года.
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№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
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Адрес/причина.
Принятые меры
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1
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НЭСК
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с 08:00
до 17:00
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Адрес: Борисовка, ул. Центральная.
Причина: ТП- 617 РУ 10/0,4кВ трансформатор технический ремонт.
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2
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НЭСК
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с 09:00
до 17:00
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Адрес: Цемдолина (Холмистая, Садовая, Черничная, Энергетиков, Горького).
Причина: ТП- 314 ВЛ -0,4 кВ реконструкция ВЛ-0,4 кВ.
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3
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ЮЗЭС
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с 08:30
до 17:00
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Адрес: ст. Раевская ул. Героев, Советов, Котова, Красная, Нижняя, Натухаевская.
Причина: чистка трассы, обрезка ДКР. ВЛ-0,4 кВ от ТП Рк5-202 пр. 2.
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4
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ЮЗЭС
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с 08:30
до 17:00
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Адрес: ст. Раевская ул. Славы, С-Петербуржская, Айвазовского, Морская, Новосибирская, Новоселов, Луговая.
Причина: комплекс работ с 12-ти летней периодичностью. ТП Рк5-262.
Категория: Новости / Анонс событий