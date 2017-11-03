Представляем соперника "Черноморца" в матче 17-го тура "Биолог-Новокубанск" из поселка Прогресс

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Завтра, 4-го ноября в матче ФОНБЕТ - Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2016/17 годов, Второй дивизион, зона "Юг, "Черноморец" Новороссийск у себя дома принимает "Биолог-Новокубанск" из поселка Прогресс. Главным арбитром матча "Черноморец" - "Биолог" назначен Алексей Иванников. Начало игры в 16.00.

Взаимоотношения "Черноморец" - "Биолог-Новокубанск":

"Черноморец" сыграл с командой из поселка Прогресс 10 матчей в первенствах страны. Лишь один из них завершился вничью, во всех остальных "Черноморец" выигрывал. Разница мячей: 16:3 в пользу "Черноморца. Все матчи в первенствах России:

2016/17 «Черноморец» - «Биолог-Новокубанск» 2:0 «Биолог-Новокубанск» - «Черноморец» 0:2

2015/16 «Биолог-Новокубанск» - «Черноморец» 0:1 «Черноморец» - «Биолог-Новокубанск» 1:1

2014/15 «Биолог-Новокубанск» - «Черноморец» 1:2 «Черноморец» - «Биолог-Новокубанск» 1:0

2013/14 «Черноморец» - «Биолог-Новокубанск» 1:0 «Биолог-Новокубанск» - «Черноморец» 0:1

2012/13 «Черноморец» - «Биолог-Новокубанск» 3:1 «Биолог-Новокубанск» - «Черноморец» 0:2