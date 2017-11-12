"Черноморец" принимает лидера

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Сегодня в матче 19-го тура "Черноморец" Новороссийск принимает лидера первенства "Афипс" из поселка Афипский. Главным арбитром матча "Черноморец" - "Афипс" назначен Дмитрий Недвижай. Дмитрий Недвижай из Ставрополя отсудил 9 матчей с участием "Черноморца" в качестве главного арбитра. Помогать судье из Ставрополя будут Андрей Гурбанов из Краснодара и Александр Шрамко из Белореченска. Инспектор матча - Дмитрий Иванович Попов из Москвы.

Представляем соперника "Черноморца" в матче 19-го тура "Афипс" из поселка Афипский:

После предыдущего сезона команду покинула целая группа игроков. От услуг некоторых отказался тренерский штаб афипчан, другие ушли сами. Пополнение у "Афипса" было достаточно внушительным. Нпадающий из калининградской "Балтики" Александр Подбельцев, атакующий игрок Артем Геворкян из ростовского СКА, полузащитники Сергей Шаров из "Сочи" и Алексей Шебанов из "Зенита-Ижевска", вратари Степан Сикач из московского "Торпедо" и Андрей Мишкевич из волгоградского "Ротора". Вернулся в команду нападающий Сергей Бабенко, который был заявлен, как защитник. Еще одного игрока афипчане взяли в аренду, это центральный защитники из "Кубани-2" Руслан Джамалутдинов. Стартовали наши соперники с трех побед подряд, но в 4-ом туре проиграли в Армавире 1:0, а затем дома сыграли вничью с "Академией футбола им. В. Понедельника". Именно этот матч стал последним в качестве главного тренера для Дмитрия Петренко. 30-го августа "Афипс" возглавил Александр Сторожук, который успел провести небольшую селекцию. Был отзаявлен недавно пришедший в команду нападающий Яков Эрлих, а вместо него афипчане взяли в команду форварда из чемпионата Краснодарского края Амура Калмыкова, который, кстати, на данный момент уже является вторым бомбардиром первенства, забив в 12-ти матчах 9 голов. Кроме того, "Афипс" уже на флажке заявил полузащитников Ивана Бакланова из саратовского "Сокола" и Федора Шереметова из московского "Домодедово", а также вернул нападающего Илью Стефановича. Под руководством Александра Сторожука "Афипс" в 12-ти матчах одержал 11 побед, лишь раз сыграв вничью 1:1 в Песчанокопском с "Чайкой". На данный момент команда из поселка Афипский занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка и опережая "Армавир" на 2.

Начало матча в 15.00