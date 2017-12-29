Астролог: В первой половине 2018 года будет короткая карма, во второй половине – проблемы с доверием

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Новый год – время новых начинаний, надежд, стремлений. 2018 – Год Желтой собаки. Что готовят нам звезды, рассказал в эфире радио Sputnik кандидат философских наук, профессиональный астролог, автор книг по астрологии Константин Дараган.

«Китайский год собаки начинается не с 1 января, а с первого новолуния в Водолее, там почти месяц. Желтая собака – земная. Европейская ветка астрологии, которая далека от календаря лунной собаки, тоже разделяет, что год будет очень земным, рациональным. Год планирования, экономии, работы, труда. Вознаградит тех, кто не рискует, а работает на перспективу, стратегию. Подфартит тем, кто родился в начале земных знаков, более удачна середина водных знаков, позитивные перемены произойдут с теми, кто родился в конце Скорпиона и в начале Стрельца. Это явные вещи. 12-летний цикл благоприятнее тем, кто родился в этот год. Возвращение цикла у большинства людей расширяет возможности в жизни. У каждого свое – брак, путешествия, бизнес. Астрология, которая описывает большие процессы, мировые, политические, экономические, в большей степени опирается на медленные планеты – Юпитер, Сатурн, Нептун, Плутон. 2017-2018 годы более спокойные, чем 2013-2015, которые должны были сопровождаться войной, и они отыгрались в мире. Это гораздо более спокойный период, чем 2020-2025, когда мир будет проходить через очень серьезную перестройку. Заканчивается почти 200-летний цикл, привычная для нас капиталистическая модель хозяйствования в мире, заканчивается доминирование Запада, это астрологический факт. Будет происходить что-то схожее с тем, что было в конце 80-х – начале 90-х, тогда под ударом оказалась наша страна. Сейчас будет находиться старая Европа и США. Мир меняется, будет борьба за власть. 2018 год для России конструктивный, не будет серьезных перемен, нас ждет минимум потрясений до конца 2019 года. Будут определенные кризисы на уровне 2017 года, политические скандалы, отношения с США гарантированно ухудшатся. В 2018 году не будет финансовых скачков. В первой половине года желательно не усердствовать корыстными целями, не идти по головам, не жертвовать интересами окружающих людей, у многих это быстро вернется обратно. Будет короткая карма в этом вопросе. Вторая половина года – проблемы доверия. Не стоит доверять на слово, вестись на легкие обещания, перспективы. Если вам предлагают купить биткоин – это плохая идея. Кому-то повезет, это заложено в гороскопе рождения. Кому-то это можно делать, кому-то в принципе не рекомендуется, в силу особенности гороскопа будет выбирать неудачные моменты. Перспективы во всех сферах в следующем году индивидуальны, но можно говорить о расширении круга.

Вторая половина года должна быть очень интересной для больших путешествий. Период с 2008 по 2023 для семьи, семейных ценностей не благоприятен, кому-то он прилетает проблемами, для кого-то все будет хорошо. Здоровьем заниматься стоит всегда, в будущем году однозначно. Это год, когда закладываются материальные вещи. Если говорить о выборах президента 2018 года, будут серьезные провокации до апреля, теракты, пограничные конфликты. Государство Украина не будет существовать в том виде, в каком было в начале 2014 года. Чемпионат мира по футболу у нас не отберут, скандалы будут, их придумают», – рассказал астролог.