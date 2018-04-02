/Анонс событий/

04 апреля 2018 года в 10.00 на территории Новороссийска будет проведена проверка системы оповещения. Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

По этому сигналу необходимо включить ТВ приемники на каналы «Россия1-Кубань», «Кубань 24», приемники проводного вещания на программу «Радио России», приемники эфирного вещания на каналы «Первое радио Кубани», «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!