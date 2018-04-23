Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Новороссийске

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В субботу, 28 апреля 2018 года, с 10.00 до 12.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в городе Новороссийске по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по городу Новороссийску (г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, 9 «а»).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по городу Новороссийску или по телефону 8 (861-7) 61-43-07.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Источник: СУ СК по Краснодарскому краю