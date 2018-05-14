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Девушек Новороссийска приглашают на кастинг "Улыбка Вселенной 2019"

Продюсерская компания «Leonid Khromov Production» объявила о запуске третьего международного конкурса красоты «Улыбка Вселенной 2019». 

Помогать определять самую красивую улыбку Вселенной 2019 года будет Роман Худяков - известный российский политический деятель, экс-кандидат в Президенты РФ 2018, Председатель политической партии «Честно», депутат ГД РФ VI созыва.
В составе жюри помимо организаторов конкурса присутствует и обладательница титула "Улыбка Вселенной 2018" Ольга Половкова из России (Севастополь).
Основная миссия проекта — укрепление дружбы между разными народами нашей Планеты. Конкурс проводится с целью пропаганды моды на улыбку, доброту и бережного отношения к окружающим нас людям. 
Цель проекта — поиск самых позитивных девушек и женщин из разных уголков мира, обладающих самыми привлекательными улыбками. 
В конкурсе могут принимать участие совершеннолетние девушки и женщины, проживающих в любой точке Планеты. Рост, вес, семейное положение значения не имеют. 
Принять участие в кастинге и заполнить анкету можно на сайте проекта по ссылке http://www.smileuniverse.online/ru/reg/. Анкеты принимаются в течение месяца со дня старта кастинга. 
Финал международного конкурса «Улыбка Вселенной 2019» пройдет во второй половине января или в первой половине февраля 2019 года в прямом радиоэфире на популярной московской радиостанции «Говорит Москва». 
Обладательница титула «Улыбка Вселенной 2019» получит подарки от партнеров и денежный приз на общую сумму $10 000 USD, диплом об участии в проекте, а также возможность участия в составе жюри других международных конкурсах красоты. Обладательница титула «Вторая Улыбка Вселенной 2019» получит подарки от партнеров и денежный приз на общую сумму $2 500 USD и диплом об участии в проекте. Обладательница титула «Третья Улыбка Вселенной 2019» получит поощрительные призы и диплом об участии в проекте.
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Категория: Новости / Анонс событий

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