Новороссийск без горячего водоснабжения
"Новороссийские тепловые сети" предупреждают жителей города-героя о плановых ремонтных работах на котельных Приморского района Новороссийска.
В связи с плановым ремонтом котельных будет прекращено горячее водоснабжение многоквартирных домов:
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Дата проведения работ
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Адрес
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с 23.05.18г.
по 05.06.18г.
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пер. Краснознаменный 2б, 4, 6, 8, 10,
ул. Кутузовская 115.
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с 24.05.18г.
по 06.06.18г.
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п. Гайдук, ул. Ясельная 4.
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с 29.05.18г.
по 11.06.18г.
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ул. Тобольская 5, 7, 7а.
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с 30.05.18г.
по 13.06.18г.
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ул. Герцена 11, 15, 17,
ул. Камская 30, 32,
ул. Видова 178а, 182, 182а, 184, 186, 188, 190.
Филиал «Новороссийские тепловые сети» приносит извинения за временные неудобства.
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Источник: МБУ «Безопасный город»
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