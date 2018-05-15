Новороссийск без горячего водоснабжения

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"Новороссийские тепловые сети" предупреждают жителей города-героя о плановых ремонтных работах на котельных Приморского района Новороссийска.

В связи с плановым ремонтом котельных будет прекращено горячее водоснабжение многоквартирных домов:

Дата проведения работ Адрес с 23.05.18г. по 05.06.18г. пер. Краснознаменный 2б, 4, 6, 8, 10, ул. Кутузовская 115. с 24.05.18г. по 06.06.18г. п. Гайдук, ул. Ясельная 4. с 29.05.18г. по 11.06.18г. ул. Тобольская 5, 7, 7а. с 30.05.18г. по 13.06.18г. ул. Герцена 11, 15, 17, ул. Камская 30, 32, ул. Видова 178а, 182, 182а, 184, 186, 188, 190.

Филиал «Новороссийские тепловые сети» приносит извинения за временные неудобства.

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Источник: МБУ «Безопасный город»