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Новороссийск без горячего водоснабжения

"Новороссийские тепловые сети" предупреждают жителей города-героя о плановых ремонтных работах на котельных Приморского района Новороссийска. 

В связи с плановым ремонтом котельных будет прекращено горячее водоснабжение многоквартирных домов:  

Дата проведения работ

Адрес

 с 23.05.18г.

по 05.06.18г.

пер. Краснознаменный 2б, 4, 6, 8, 10,

ул. Кутузовская 115.

с 24.05.18г.

по 06.06.18г.

п. Гайдук, ул. Ясельная 4.

с 29.05.18г.

по 11.06.18г.

ул. Тобольская 5, 7, 7а.

с 30.05.18г.

по 13.06.18г.

ул. Герцена 11, 15, 17,

ул. Камская 30, 32,

ул. Видова 178а, 182, 182а, 184, 186, 188, 190.

 

Филиал «Новороссийские тепловые сети» приносит извинения за временные неудобства.

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Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Анонс событий

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