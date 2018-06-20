Проводим патриота вместе!

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После продолжительной болезни скончался Александр Иванович Павлов. Тяжелая утрата для родных и близких. Для нашего города. Для нашей армии. Прощание состоится в четверг 21 июня в 10 часов 30 минут в Доме офицеров флота по улице Энгельса в городе-герое Новороссийске. Затем пройдет отпевание в церкви на старом кладбище, а похороны пройдут на кладбище Кабахаха-4.

Врачи 3-ей городской больницы констатировали смерть 19 июня в 3 часа 40 минут.

Александр Иванович скончался в канун своего 61-летия. А.И. Павлов родился 20 июня 1957 года в городе Электросталь Московской области. Окончил высшее воздушно-десантное училище, Военную Академию имени Фрунзе. Более 28 лет Александр Иванович отдал службе в Вооруженных Силах России, служил в горячих точках. Завершил службу в звании полковника.

Награжден Орденом Мужества, «За военные заслуги», двумя Орденами «Красной Звезды», медалями к Ордену «За Заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени.

В администрации города-героя Новороссийска Александр Иванович работал с 2004 года. Занимал различные должности, в том числе заместителя главы города, главы внутригородского района. В последние годы Александр Иванович работал главой Центрального внутригородского района.

Все свои силы, весь свой опыт и талант руководителя он положил на служение Родине – так было и в военной службе, и во время работы на муниципальных должностях. Все, кто знали Александра Ивановича, отмечали его твердость характера, железную волю, требовательность, в первую очередь, к себе самому, ответственность и надежность, высокий профессионализм.