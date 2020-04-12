Американские власти начали перечислять на счета граждан выплаты по "антивирусному" пакету мер

Многие американцы смогут получить выплаты в размере около 1,2 тысячи долларов на человека.

В субботу в США начали переводить на счета граждан первые единовременные выплаты, предусмотренные законом о стимулирующих экономику мерах в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса нового типа.

"Мы знаем, что многие люди с нетерпением ждут получения своих выплат, мы продолжим выдавать их так быстро, как сможем", - говорится в опубликованном в Twitter Службы внутренних доходов США сообщении.

Закон об экономических мерах объемом более двух триллионов долларов был подписан главой американского государства Дональдом Трампом в конце прошлого месяца. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь медучреждениям, содействие бизнесу и целым отраслям. Также многие американцы смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тысячи долларов на человека.