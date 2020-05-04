Оперштаб: суточный прирост заболевших коронавирусом составил 7,9 процента

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Оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщил данные по состоянию на 4 мая. Суточный рост по стране составил 7,9 процента.

В целом по России число новых случаев выросло на 10 тысяч 581 и составляет на данный 145 тысяч 268. Умерли 1 тысяча 356 человек, выздоровели больше 18 тысяч.

При этом больше половины новых зафиксированных случаев (5 тысяч 352 или 50,6 процента) за последние сутки выявлены как бессимптомные.

По данным оперштаба, за сутки подтверждено 76 летальных случаев, из них 35 – в столице.

В Москве суточный прирост составил 8,4 процента: зафиксированы 5 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3262370&utm_source=push&utm_campain=notification