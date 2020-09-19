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В Минздраве прокомментировали рост заражения коронавирусом в России

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико прокомментировал данные о том, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу впервые со 2 июня достиг отметки 1,06.

Отметим, что в Москве этот показатель вырос до 1,13.

По словам Брико, появляется все больше данных, что для коронавируса характерно сезонное повышение заболеваемости. Это наблюдается и у других инфекций, которые передаются аэрозольным путем.

Кроме этого эпидемиолог отметил, что повышение заболеваемости идет и с возвращением людей в коллективы - школьные, студенческие, рабочие. По его словам следует ожидать и повышение заболеваемости гриппом, ОРВИ.

В тоже время Брико считает, что ситуация находится под контролем и принимать чрезвычайные меры не придется.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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