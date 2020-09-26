Попова назвала главную задачу на фоне роста заболеваемости коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан, в основном, с несоблюдением мер профилактики.

По ее словам, наблюдаемый подъем уровня заболеваемости более выражен, и начался он с последних чисел августа. В эфире канала "Россия 1" Попова отметила, что риски связаны с наступлением холодного времени года и сезона острых респираторных вирусных инфекций. Глава Роспотребнадзора добавила, что рост заболеваемости связан в первую очередь с тем, что люди не соблюдают требования.

Главной задачей, по словам Поповой, сейчас является возвращение "к не страху, не испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции".

По последним данным, в 85 регионах России за последние сутки выявили 7 523 новых зараженных. Общее число случаев коронавируса на сегодняшний день в России составляет 1 143 571.

Источник: https://www.mk.ru/