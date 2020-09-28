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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом. Глава государства заявил, что борьба с распространением инфекции продолжается. Прямую трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Борьба с эпидемией не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. Риски сохраняются», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что теперь о COVID-19 известно гораздо больше. «От каждого зависит результат наших общих усилий, чтобы не пришлось, как весной, прибегать к ограничительным мерам», — отметил президент.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что новые ограничения россиянам не грозят, если будут соблюдаться меры профилактики инфекционных заболеваний. «Да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя, как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность», — отметила Анна Попова.

По состоянию на 28 сентября в России за сутки выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве (2217), Санкт-Петербурге (237) и Московской области (212). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 159 573 человек.

Источник: https://lenta.ru/