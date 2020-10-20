Второму локдауну не бывать?

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Рост числа диагностированных случаев COVID-19 в России вынуждает разные регионы ужесточать эпидемиологические меры. Однако повторения режима нерабочих дней, как это было весной, исключают как политики, так и эксперты.

На 20 октября в России зафиксировали 16 319 новых случев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Российские регионы ужесточают контроль за соблюдением масочного режима и размышляют о введении новых ограничений, чтобы сдержать распространение инфекции. Так с 19 октября в Москве при посещении баров, ночных клубов и дискотек с 00:00 до 06:00 необходимо регистрировать номер мобильного телефона. По задумке столичных властей, если у кого-то из посетителей будет выявлен коронавирус, то об угрозе заражения можно будет оповестить всех тех, кто находился с тем человеком в одном помещении.

Однако, несмотря на рост числа диагностированных случаев заболевания, власти на разных уровнях исключают повторения режима самоизоляции. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет планов ни о локдауне, ни о подготовке специального обращения главы государства к гражданам.

Директор по экономической политике Высшей школы экономики Юрий Симачев, считает, что теперь власти стараются применять более гибкие ограничительные меры, которые могут работать локально и только в потенциально опасных зонах. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik.

"Первое, цена локдауна оказалась слишком велика. Второе, видимо, возникло ощущение, что повторение будет связано со слишком большими издержками. Дело здесь даже не в возможностях государства, они скорее есть, это больше связано с разрушением многих бизнесов, которые нужны для последующего развития экономики. Один локдаун небольшой бизнес еще смог как-то пережить, второй раз может оказаться последним. Поэтому возникло представление, что во вторую волну лучше обойтись без жестких мер. Кроме того, все понимают, что проблему нельзя решить полностью до массового внедрения вакцины. Из-за этого нынешние меры ориентированы на те места, где действительно возникает угроза. Такой подход позволяет дойти до момента массовой вакцинации", - отметил он.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/