Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие тестов

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Более 900 граждан, вернувшихся из зарубежных стран и не предоставивших данных о прохождение теста на коронавирус, оштрафовали с августа 2020 года, сообщает в среду московское управление Роспотребнадзора.

"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 953 гражданам присуждены штрафы на сумму 11 млн 350 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", — говорится в релизе.

Отмечается, что с 1 августа 2020 года московский Роспотребнадзор рассмотрел около 160 тысяч анкет граждан, которые вернулись из заграницы. В связи с отсутствием данных о прохождении тестирования, лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 4502 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении.

Ведомством было составлено 2663 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/77097/.htm